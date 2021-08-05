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Baş Belası 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kim vuruldu?

05.08.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv’nin sevilen dizisi Baş Belası’nın 8. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir’in paylaştığı heyecan dolu dizinin yeni bölümünde silahlar patlıyor. Merak edilen soru ise, kim vuruldu?

Birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt cinayet büro başkomiseri Şahin ve psikolog İpek’in eğlenceli öyküsünü konu alan Baş Belası dizisinin 8. bölüm 2. fragmanı izleyiciyle buluştu. Merak uyandıran fragmanda; İpek’in arkadaşı Nazlı’nın cinayetle suçlandığı görülüyor.

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BAŞ BELASI 8. BÖLÜM KONUSU

Cinayetle suçlanan Nazlı büyük bir korku içindedir. İpek ise arkadaşına gerçeği ortaya çıkaracağına dair söz verir.

Diğer taraftan Doruk, Nermin'e hislerini açıklamaya karar verir. Doruk'un itirafı Nermin'i oldukça şaşırtacaktır. Arkadaşının durumuna üzülen İpek'in moralini düzeltmek isteyen Şahin onu yemeğe çıkarır. Yemekte aralarında geçen sohbet Şahin'le İpek'i birbirine iyice yaklaştırır.

Baş Belası yeni bölümüyle Cuma 20.00'de atv'de ekranlarında.

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İrem Helvacıoğlu Seçkin Özdemir Baş Belası dizisi
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