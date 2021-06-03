Baş Belası dizisi ne zaman başlıyor? Baş Belası dizisi konusu ne? İşte oyuncu kadrosu…

Henüz başlamadan birçok kişi tarafından merak edilen Baş Belası dizisi, bu sezonun iddialı yapımları arasına girmeyi şimdiden başardı. Sezonluk dizilerin ara vermesinin ardından birçok kanalda, yeni yaz dizileri devreye alındı. Bunlardan biri olan Baş Belası dizisi, ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Fragmanıyla dikkat çeken yapımın yönetmen koltuğunda Tolga Baş otururken, dizinin senaryosunu Yücel Öztürk kaleme aldı.

BAŞ BELASI DİZİSİ KONUSU

Kendisini ailesine adayan İpek Gümüşçü yaşadıklarından sonra emniyette psikolog olarak çalışmaya başlar. Dizide çocukluk tutkusu olan polisliye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla karşı karşıya getirecek. "Baş Belası" birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayelerini anlatacak.

BAŞ BELASI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin başlangıç tarihi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

BAŞ BELASI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizide İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk yer alacak.



