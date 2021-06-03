MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Baş Belası dizisi ne zaman başlıyor? Baş Belası dizisi konusu ne? İşte oyuncu kadrosu…

Baş Belası dizisi ne zaman başlıyor? Baş Belası dizisi konusu ne? İşte oyuncu kadrosu…

03.06.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan yeni dizi Baş Belası için heyecan dorukta! İlk fragmanın yayınlanmasının ardından, fragman kısa bir sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir’in yer aldığı dizi, konusu ve fragmanıyla ilgi çekmeye devam ediyor.

Baş Belası dizisi ne zaman başlıyor? Baş Belası dizisi konusu ne? İşte oyuncu kadrosu…

Henüz başlamadan birçok kişi tarafından merak edilen Baş Belası dizisi, bu sezonun iddialı yapımları arasına girmeyi şimdiden başardı. Sezonluk dizilerin ara vermesinin ardından birçok kanalda, yeni yaz dizileri devreye alındı. Bunlardan biri olan Baş Belası dizisi, ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Fragmanıyla dikkat çeken yapımın yönetmen koltuğunda Tolga Baş otururken, dizinin senaryosunu Yücel Öztürk kaleme aldı.

BAŞ BELASI DİZİSİ KONUSU

Kendisini ailesine adayan İpek Gümüşçü yaşadıklarından sonra emniyette psikolog olarak çalışmaya başlar. Dizide çocukluk tutkusu olan polisliye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla karşı karşıya getirecek. "Baş Belası" birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayelerini anlatacak.

dgs

BAŞ BELASI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin başlangıç tarihi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

BAŞ BELASI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

1

Dizide İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk yer alacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günde yalnızca 1 saat sürüyor! Dolaşımı hızlandırıyor, organların daha iyi çalışmasını sağlıyorGünde yalnızca 1 saat sürüyor! Dolaşımı hızlandırıyor, organların daha iyi çalışmasını sağlıyor
Savaşçı dizisinde sona gelindi: Ekranlara veda ediyor!Savaşçı dizisinde sona gelindi: Ekranlara veda ediyor!
Seren Serengil mor bikinisiyle şov yaptıSeren Serengil mor bikinisiyle şov yaptı
Anahtar Kelimeler:
atv İrem Helvacıoğlu Seçkin Özdemir Baş Belası dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Binlerce araç giriş yapmıştı! Sevindiren haber geldi

Binlerce araç giriş yapmıştı! Sevindiren haber geldi

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Yol göründü

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Yol göründü

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bitlis'ten acı haber

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bitlis'ten acı haber

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi!

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım

93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım

Abisinin kopyası! İşte Burak Özçivit'in kız kardeşi

Abisinin kopyası! İşte Burak Özçivit'in kız kardeşi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.