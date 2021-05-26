Ekranların en sevilen kanallarından olan ATV'de yayınlanması planlanan yeni dizi "Baş Belası" araştırılmaya başlandı. Söz konusu dizinin yapımcılığını ARC film üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Fırıncının Karısı, 4N1K 2, Kardeşim İçin Der'a, İlk Öpücük ve Gel Dese Aşk gibi filmlerin de yönetmenliğini üstlenen Murat Onbul oturuyor. Peki Baş Belası ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu...

BAŞ BELASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birbirinden ünlü isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi Baş Belası'nın ne zaman seyirci ile buluşacağına dair net bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz güncellenecek.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

İpek Gümüşçü, kendisini ailesine adamış bir kadındır. Gümüşçü, hayatının dengelerinin değişmesine neden olan olayı yaşadıktan sonra emniyette psikolog olarak çalışmaya başlar. İpek'in küçüklüğünden beri polisiye merakı vardır ve bu yönü de onun, cinayet büro baş komiseri Şahin Kara ile sık sık bir araya gelmesine neden olacaktır. "Baş Belası" dizisinde Kara ile Gümüşçü'nün birbirinden tamamen farklı olan karakterlerinin polisiye maceralarla eğlenceli hikayeleri seyirciye sunulacak.