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Baş Belası ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu

26.05.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımını ARC filmin, yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği "Baş Belası" dizisi ATV ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki Baş Belası ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu...

Baş Belası ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu

Ekranların en sevilen kanallarından olan ATV'de yayınlanması planlanan yeni dizi "Baş Belası" araştırılmaya başlandı. Söz konusu dizinin yapımcılığını ARC film üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Fırıncının Karısı, 4N1K 2, Kardeşim İçin Der'a, İlk Öpücük ve Gel Dese Aşk gibi filmlerin de yönetmenliğini üstlenen Murat Onbul oturuyor. Peki Baş Belası ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu...

BAŞ BELASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birbirinden ünlü isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi Baş Belası'nın ne zaman seyirci ile buluşacağına dair net bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz güncellenecek.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

İpek Gümüşçü, kendisini ailesine adamış bir kadındır. Gümüşçü, hayatının dengelerinin değişmesine neden olan olayı yaşadıktan sonra emniyette psikolog olarak çalışmaya başlar. İpek'in küçüklüğünden beri polisiye merakı vardır ve bu yönü de onun, cinayet büro baş komiseri Şahin Kara ile sık sık bir araya gelmesine neden olacaktır. "Baş Belası" dizisinde Kara ile Gümüşçü'nün birbirinden tamamen farklı olan karakterlerinin polisiye maceralarla eğlenceli hikayeleri seyirciye sunulacak.

Baş Belası ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu

OYUNCU KADROSU

Baş Belası dizisinin başrollerinde Seni Çok Bekledim, No 309, Güneş'in Kızları, Kızım ve Ben, Sen Anlat Karadeniz, Organik Aşk Hikayeleri, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi gibi yapımlarda rol alan 31 yaşındaki oyuncu İrem Helvacıoğlu ve Alyazmalım, Ateş Böceği, Bir Aşk Hikayesi, Muhteşem Yüzyıl, Kiralık Aşk, Sevgili Geçmiş, Racon Ailem İçin gibi yapımlarda rol alan 39 yaşındaki oyuncu Seçkin Özdemir yer alıyor.

İşte "Baş Belası" dizisinde rol alan oyuncular ve isimleri:

İrem Helvacıoğlu

Seçkin Özdemir

Dilara Aksüyek

Bülent Düzgünoğlu

Neşe Baykent

Taner Rumeli

Yılmaz Kunt

Buçe Buse Kahraman

Ali Mert Yavuzcan

Ergül Miray Şahin

Özgür Cem Tuğluk

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atv İrem Helvacıoğlu
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