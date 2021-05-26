Ekranların en sevilen kanallarından olan ATV'de yayınlanması planlanan yeni dizi "Baş Belası" araştırılmaya başlandı. Söz konusu dizinin yapımcılığını ARC film üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Fırıncının Karısı, 4N1K 2, Kardeşim İçin Der'a, İlk Öpücük ve Gel Dese Aşk gibi filmlerin de yönetmenliğini üstlenen Murat Onbul oturuyor. Peki Baş Belası ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu...
Birbirinden ünlü isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi Baş Belası'nın ne zaman seyirci ile buluşacağına dair net bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz güncellenecek.
İpek Gümüşçü, kendisini ailesine adamış bir kadındır. Gümüşçü, hayatının dengelerinin değişmesine neden olan olayı yaşadıktan sonra emniyette psikolog olarak çalışmaya başlar. İpek'in küçüklüğünden beri polisiye merakı vardır ve bu yönü de onun, cinayet büro baş komiseri Şahin Kara ile sık sık bir araya gelmesine neden olacaktır. "Baş Belası" dizisinde Kara ile Gümüşçü'nün birbirinden tamamen farklı olan karakterlerinin polisiye maceralarla eğlenceli hikayeleri seyirciye sunulacak.
Baş Belası dizisinin başrollerinde Seni Çok Bekledim, No 309, Güneş'in Kızları, Kızım ve Ben, Sen Anlat Karadeniz, Organik Aşk Hikayeleri, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi gibi yapımlarda rol alan 31 yaşındaki oyuncu İrem Helvacıoğlu ve Alyazmalım, Ateş Böceği, Bir Aşk Hikayesi, Muhteşem Yüzyıl, Kiralık Aşk, Sevgili Geçmiş, Racon Ailem İçin gibi yapımlarda rol alan 39 yaşındaki oyuncu Seçkin Özdemir yer alıyor.
İşte "Baş Belası" dizisinde rol alan oyuncular ve isimleri:
İrem Helvacıoğlu
Seçkin Özdemir
Dilara Aksüyek
Bülent Düzgünoğlu
Neşe Baykent
Taner Rumeli
Yılmaz Kunt
Buçe Buse Kahraman
Ali Mert Yavuzcan
Ergül Miray Şahin
Özgür Cem Tuğluk
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