Baş boyun kanserleri konferansı

Etkinlik kapsamında yapılan "Baş Boyun Kanserleri Haftası Konferansı"nda, bütün kanserler içinde yüzde 5-8 oranında izlenen baş boyun kanserlerinin ağız içi, dil, dudak, bademcik, geniz, sinüs, boğaz, yutak, ses telleri, boyun, tükürük bezleri ve tiroid bezinin içinde olduğu geniş bir alanda yer alan tümörler grubu olduğuna dikkat çekilerek, bu tümörlerin geçmişinde sigara, kötü bir ağız bakımı, insan papilloma virüsü (HPV) ve aşırı alkol kullanımı gibi faktörlerin rol aldığı anlatıldı.

Etkinlikte, haftanın ana teması olarak, hastalık ve uygulanan tedavilerin hastada bırakabildiği işlevsel kayıplar nedeniyle toplumdaki bilinçlenmenin ve farkındalığın artmasının gerekliliği ele alındı.

Kulak burun boğaz, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi, patoloji, radyasyon onkolojisi, tıbbi onkoloji, radyoloji ve nükleer tıp branşlarından oluşan tümör konseyinin düzenlediği haftaya, sağlık profesyonellerinin yanı sıra hastalar ve hasta yakınları katıldı.

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Işıl Barlan Konferans Salonu'nda "Baş Boyun Kanserleri Haftası" kapsamında 11-15 Şubat tarihleri arasında paneller, toplantılar, hasta okulu ve hasta destek atölyesi etkinlikleri yapıldı.

Alınan önlemlere rağmen sigara içme yaşının giderek düştüğü ve sigara içme konusunda caydırıcılığın sağlanmasında en etkili yolun eğitim olduğu vurgulanan konferansta, bunun dışında HPV'ye bağlı bademcik tümörlerinin sıklığında ilerleyen dönemde Türkiye'de de dünyadakine benzer bir artış beklendiği vurgulandı.

Konferansta, tedavi tekniklerindeki gelişmeler, tedavi seçeneklerindeki artış ve hastaların sağlık kurumlarına daha kolay ulaşabilir olmasına rağmen başvuruların hala hastalık ilerlediğinde yapıldığına dikkati çekildi. Bu nedenle, boyunda şişlik, uzun süren ses kısıklığı, yutma güçlüğü, inatçı öksürük olduğunda, ayrıca ağız içinde yeni oluşan ve protez diş, sigara ya da rahatsız edici madde maruziyeti gibi etkenler ortadan kalktığı halde üç haftadan uzun iyileşmeyen yaraların varlığında mutlaka hekime başvurulması gerektiği belirtildi.

Baş boyun tümörlerinin davranışları gereği daha çok yerel (organda) ve bölgesel (boyunda) hastalık yapma eğiliminde olduklarına, tedavide cerrahinin ve radyoterapinin önemine dikkat çekilen konferansta, tüm tedaviler sonrası ilerlemiş ya da metastaz yapmış hastalar için kemoterapi adına yeni tedavi seçenekleri konuşuldu.