HABER

Baş dönmesi hayatını kabusa çevirdi, yatağa bağımlı kaldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.11.2018 11:45 | Son Güncelleme

Aytekin KALENDER RİZE-DHA RİZE'nin Çayeli ilçesinde market çalışanı Hatice Koca (39), baş dönmesi ve boyun ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Aytekin KALENDER RİZE-DHA RİZE'nin Çayeli ilçesinde market çalışanı Hatice Koca (39), baş dönmesi ve boyun ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koca'ya, beyinde aşırı su birikmesi olarak bilinen 'hidrosefali' teşhisi konuldu. Her geçen gün durumu kötüye giden kadın, 6 ay önce yatağa bağımlı hale geldi, hareket edemez oldu.

Bekir Koca, bakımını yaptığı eşinin tam teşekküllü bir hastanede tedavisinin yapılmasını için yardım istedi.Çayeli ilçesinde market çalışanı Hatice Koca (39), 2 yıl önce baş dönmesi ve boyun ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koca'ya, beyinde aşırı su birikmesi olarak bilinen 'hidrosefali' teşhisi konuldu. Yoğun Bakım Ünitesi?nde 2 ay tedavi gören ve her geçen gün durumu kötüye giden kadın, 6 ay önce yatağa bağımlı hale geldi, hareket edemez oldu. Sadece gözlerini açıp kapatabilen kadın, karından mama ile beslenebiliyor. Bekir Koca, evde yatalak haldeki 15 yıllık eşine bakıyor. Çaykur'da mevsimlik işçi olarak çalışan Bekir Koca, bir an olsun yanından ayrılmadığı ve ilaç tedavilerini uyguladığı eşinin umutla sağlığına kavuşmasını bekliyor. Eşinin çalışırken rahatsızlandığını belirterek 'Kusma ve baş dönmesi ile şikayetleri başladı.

Doktorlar 'hidrosefali' tanısı koysalar da henüz tam çareyi bulamadılar. Tedavisi yok, evde bakıyorum. Arada krizler geçiriyor. 65 gün yoğun bakımda kaldı. Şu an tamamen yatağa bağlı bir şekilde yaşıyor. Eşimin bakımını şu an sadece ben yapıyorum. Eşimin durumu Allah'a kalmış durumda, yarın ne olacağı belli değil. Devletimizden maddi ve manevi olarak yardım bekliyorum. Allah'tan ümit kesilmez. Tam teşekküllü bir hastanede tedavi edilebilirse iyi olacağını umut ediyorum. Bu şekilde kalmasına gönlüm razı olmuyor. Sadece göz ile iletişim kurabiliyoruz. Eşim benim başımın tacıdır. Ömrüm yettiğince ona bakacağımö dedi.

PARTNERDenizden yaratık çıktı! Panik yaratan görüntüDenizden yaratık çıktı! Panik yaratan görüntü
Çok zayıf veya çok kilolu olmak 'ömrünüzü dört yıl kısaltabilir'Çok zayıf veya çok kilolu olmak 'ömrünüzü dört yıl kısaltabilir'
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye cezaRahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! İŞKUR kura sonuçları sorgulama sayfası

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! İŞKUR kura sonuçları sorgulama sayfası

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

Limonlu suyun faydaları nelerdir? Limonlu su neye iyi gelir, zayıflatır mı?

Limonlu suyun faydaları nelerdir? Limonlu su neye iyi gelir, zayıflatır mı?

Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!

Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!

İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi

İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok zayıf veya çok kilolu olmak 'ömrünüzü dört yıl kısaltabilir'

Çok zayıf veya çok kilolu olmak 'ömrünüzü dört yıl kısaltabilir'

Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza

Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza

Astım hastalığında ağız ve diş sağlığına dikkat!

Astım hastalığında ağız ve diş sağlığına dikkat!

Sonbaharda çocuklar nasıl beslenmeli? Çocuk beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler

Sonbaharda çocuklar nasıl beslenmeli? Çocuk beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler

Çocuklarda sinüzit belirtisine dikkat! Çocuklarda sinüzit tedavisinde ameliyat gerekli mi?

Çocuklarda sinüzit belirtisine dikkat! Çocuklarda sinüzit tedavisinde ameliyat gerekli mi?

Hayat kurtarmak için koşmaya hazır mısınız?

Hayat kurtarmak için koşmaya hazır mısınız?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.