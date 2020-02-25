Baş dönmesi için hangi doktora gitmeli?

Fiziksel nedenleri olabildiği gibi strese bağlı olarak da ortaya çıkan vertigo yani baş dönmesi, giderek daha fazla kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Bir hastalık gibi bahsedilse de baş dönmesi; beyin kanaması, tümör gibi hayati bazı sorunların habercisi de olabiliyor. Hastalar genellikle hangi uzmana başvuracaklarını bilemedikleri için tanı ve tedavide gecikmeler yaşanabiliyor.
Acıbadem International Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Haluk Caneroğlu, Mynet.com okurları için yaptığı açıklamada, baş dönmesinin hafife alınmaması gerektiğini belirterek “Baş dönmesi ile beraber bulantı ve kusma varsa kulak burun boğaz uzmanlarına; çift ya da bulanık görme, ellerde, ayakta uyuşma, konuşma bozukluğu görülüyorsa nöroloji uzmanına başvurulmalı” diyor.
Kulak, beyin, göz ve eklemlerde bulunan proprioseptif duyu adlı alıcılar sayesinde dengemizi sağlıyoruz. Bu alıcılar arasındaki bozukluk ise Latince adıyla vertigoya yani baş dönmesi hissine neden oluyor. Acıbadem International Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Haluk Caneroğlu, baş dönmesi yaşayan kişilerin genellikle hangi doktora başvuracağı konusunda kafa karışıklığı yaşadığını ifade ederek belirtilere göre kulak burun boğaz ya da nöroloji uzmanına gidilmesi gerektiğini vurguluyor. Kişi sabahları yataktan ani hareketle kalkarken başı dönüyorsa ya da kafasını bir taraftan diğerine çevirirken baş dönmesi yaşıyorsa, nedenin kulak olduğu düşünülüyor. Ancak çift ya da bulanık görme, ellerde ve ayakta uyuşma, karıncalanma, konuşma bozukluğu ve baş ağrısı ile birlikte ortaya çıkan baş dönmesinde muhakkak nörolojik bir değerlendirme yapmak gerekiyor.
Baş dönmesi ile bayılma hissinin birbirinden farklı olduğuna işaret eden Dr. Haluk Caneroğlu, “Baş dönmesinde etraf döner, yer ayağımızın altından kayıp gidiyor gibi olur. Başka ek bir şikayet olmadan, kişinin başı döner. Ancak soğuk terleme, hafif bulantı oluyorsa bu baş dönmesi değildir. Bu durum kalpten enfeksiyona, sıvı elektrolit bozukluğundan metabolik soruna dek birçok etkene bağlı gelişebilir” diyor.
Baş dönmesi yaşam kalitesini çok olumsuz etkileyen bir sorun olmasının yanı sıra nadiren hayatı tehdit eden bir hastalığın habercisi olabiliyor. Baş dönmesine eşlik eden baş ağrısı; beyin kanaması, damar tıkanıklığı, tümör, enfeksiyon ya da tiroit sorununa işaret edebiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Haluk Caneroğlu, birçok hastalığa zemin hazırlayan stres ve psikolojik sorunların da baş dönmesinde etkili olduğunu kaydederek “Baş dönmesi ile gelenlerin çoğunda psikolojik sorunlar olabiliyor. Bağışıklık sistemi baskılandığı zaman vücutta herpes dediğimiz bir virüs kendini gösteriyor. Nasıl ki dudakta uçuk, zona oluyorsa, aynı virüs kulakta olduğunda, baş dönmesine yol açıyor” diyor.
Baş dönmesinden korunmak için özellikle yatıp kalkarken ani hareketlerden kaçınmak gerekiyor. Ayrıca vertigo döneminde beslenmeye özen gösterilmesi ve çay-kahve tüketiminden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Dr. Haluk Caneroğlu, tedavi konusunda da şunları söylüyor: “Tedaviyi belirlemek için vertigonun yani baş dönmesinin nedenini bulmamız gerekiyor. Baş dönmesi ile hastaneye gelen kişinin grip olduğunu bile görebiliyoruz. Kulak kaynaklı yani başın hareketine bağlı baş dönmeleri dirençli olabiliyor. Bu durumda odyoloji, KBB, nöroloji uzmanları birlikte çalışıyor. Kişiye bazı baş hareketleri, egzersizleri yaptırılıyor, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümündeki denge aletleri ile çalışılıyor. Bu yöntemler özellikle kulak kaynaklı baş dönmelerinde etkili oluyor.”
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