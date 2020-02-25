Baş dönmesi için hangi doktora gitmeli?

Fiziksel nedenleri olabildiği gibi strese bağlı olarak da ortaya çıkan vertigo yani baş dönmesi, giderek daha fazla kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Bir hastalık gibi bahsedilse de baş dönmesi; beyin kanaması, tümör gibi hayati bazı sorunların habercisi de olabiliyor. Hastalar genellikle hangi uzmana başvuracaklarını bilemedikleri için tanı ve tedavide gecikmeler yaşanabiliyor.

Acıbadem International Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Haluk Caneroğlu, Mynet.com okurları için yaptığı açıklamada, baş dönmesinin hafife alınmaması gerektiğini belirterek “Baş dönmesi ile beraber bulantı ve kusma varsa kulak burun boğaz uzmanlarına; çift ya da bulanık görme, ellerde, ayakta uyuşma, konuşma bozukluğu görülüyorsa nöroloji uzmanına başvurulmalı” diyor.

Kulak, beyin, göz ve eklemlerde bulunan proprioseptif duyu adlı alıcılar sayesinde dengemizi sağlıyoruz. Bu alıcılar arasındaki bozukluk ise Latince adıyla vertigoya yani baş dönmesi hissine neden oluyor. Acıbadem International Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Haluk Caneroğlu, baş dönmesi yaşayan kişilerin genellikle hangi doktora başvuracağı konusunda kafa karışıklığı yaşadığını ifade ederek belirtilere göre kulak burun boğaz ya da nöroloji uzmanına gidilmesi gerektiğini vurguluyor. Kişi sabahları yataktan ani hareketle kalkarken başı dönüyorsa ya da kafasını bir taraftan diğerine çevirirken baş dönmesi yaşıyorsa, nedenin kulak olduğu düşünülüyor. Ancak çift ya da bulanık görme, ellerde ve ayakta uyuşma, karıncalanma, konuşma bozukluğu ve baş ağrısı ile birlikte ortaya çıkan baş dönmesinde muhakkak nörolojik bir değerlendirme yapmak gerekiyor.