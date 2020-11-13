Baş dönmesi neden olur? Bu belirtilere dikkat

Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, online düzenlenen toplantıda halk arasında baş dönmesi olarak bilinen vertigo hakkında açıklamalarda bulundu. İç kulak denge organı insanların yerçekimine karşı hareket ederken dengede kalmasını sağladığını belirten Prof. Dr. Özgirgin, “Bu çok karmaşık sistem arızalandığı zaman baş dönmesi, bulantı kusma gibi bulgular oluştururken eş zamanlı olarak beyin vücut içi dengenin yeniden sağlanması için faaliyet gösteriyor. Baş dönmesine neden olan hastalıklar sıklıkla iç kulak ile ilgili olsa da nörolojik hastalıklar ve diğer sistemik hastalıklar da baş dönmesine neden olabiliyor. Baş dönmesi olan hastanın öncelikli korkusu, yakınmalarının beyninde olası bir sorundan kaynaklandığı ya da ani gelişen bir kalp problemi ile ilgili olduğu düşüncesi olduğundan hastalar şikayetleri için farklı polikliniklere başvuruyor” dedi.

'BAŞ DÖNMESİNDE EN SIK GÖRÜLEN NEDEN: KRİSTAL OYNAMASI'

En sık görülen baş dönmesi nedeni halk arasında kristal oynaması olarak da bilindiğini belirten Prof. Dr. Özgirgin, “Pozisyonel baş dönmesi olarak biliniyor. Psikolojik olanlar, migren hastalığı ile ilgili olanlar ve diğer iç kulak hastalıkları ise ikinci üçüncü sıklıkta karşımıza çıkıyor. Denge sisteminin karmaşık yapısını hastalık sırasında değerlendirebilmenin ciddi bir deneyim gerekiyor. Çok deneyimli bir hekim, iyi bir muayene ile hastalığı yüzde 70-80 oranında değerlendirebilir. Ancak tanının kesinleşmesi ve doğru tedavinin yapılandırılabilmesi için iyi bir laboratuvara ihtiyaç var” şeklinde konuştu.