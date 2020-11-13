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Baş dönmesi neden olur? Bu belirtilere dikkat

13.11.2020 17:40 | Son Güncelleme:
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Baş dönmesi neden olur? Bu belirtilere dikkat

Pandemi korkusuna rağmen baş dönmesi nedeniyle hastaneye gelen insanların olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nuri Özgirgin, baş dönmesinin insanlar için ne denli rahatsız edici bir problem olduğuna dikkat çekti. Peki baş dönmesi hangi hastalıkların habercisi? İşte baş dönmesi neden olur sorusunu soranlar için bilinmesi gerekenler...

Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, online düzenlenen toplantıda halk arasında baş dönmesi olarak bilinen vertigo hakkında açıklamalarda bulundu. İç kulak denge organı insanların yerçekimine karşı hareket ederken dengede kalmasını sağladığını belirten Prof. Dr. Özgirgin, “Bu çok karmaşık sistem arızalandığı zaman baş dönmesi, bulantı kusma gibi bulgular oluştururken eş zamanlı olarak beyin vücut içi dengenin yeniden sağlanması için faaliyet gösteriyor. Baş dönmesine neden olan hastalıklar sıklıkla iç kulak ile ilgili olsa da nörolojik hastalıklar ve diğer sistemik hastalıklar da baş dönmesine neden olabiliyor. Baş dönmesi olan hastanın öncelikli korkusu, yakınmalarının beyninde olası bir sorundan kaynaklandığı ya da ani gelişen bir kalp problemi ile ilgili olduğu düşüncesi olduğundan hastalar şikayetleri için farklı polikliniklere başvuruyor” dedi.

'BAŞ DÖNMESİNDE EN SIK GÖRÜLEN NEDEN: KRİSTAL OYNAMASI'

En sık görülen baş dönmesi nedeni halk arasında kristal oynaması olarak da bilindiğini belirten Prof. Dr. Özgirgin, “Pozisyonel baş dönmesi olarak biliniyor. Psikolojik olanlar, migren hastalığı ile ilgili olanlar ve diğer iç kulak hastalıkları ise ikinci üçüncü sıklıkta karşımıza çıkıyor. Denge sisteminin karmaşık yapısını hastalık sırasında değerlendirebilmenin ciddi bir deneyim gerekiyor. Çok deneyimli bir hekim, iyi bir muayene ile hastalığı yüzde 70-80 oranında değerlendirebilir. Ancak tanının kesinleşmesi ve doğru tedavinin yapılandırılabilmesi için iyi bir laboratuvara ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

'DENGE HASTALIKLARINDA TEDAVİ'

Denge hastalıklarının tedavisinde ilaç tedavisi ve bazı durumlarda uygulanan ameliyatların yanında vestibüler rehabilitasyon çok önemli yer tutuyor. Hastalarda iki taraflı ve kalıcı denge problemi olduğu zaman amaç, beynin vücuttaki hakimiyetini artırmak diyen Özgirgin, “Beyin, her şeyi kontrol altına alabilme özelliğine sahip olan bir organ. Kişi, beynin bu hakimiyetiyle, süreci kontrol altına alıp kişinin tekrar dengede kalmasını sağlayabilir. Ama beyne bunu öğretmek gerekiyor. Bunu öğretirken de denge sistemine katkıda bulunan diğer organları ön plana çıkartmak gerekir. Yani gözler, omurilik ve derin duyu. Üçü de kişinin dengede kalması için olmazsa olmaz organlardır” ifadelerini kullandı.

'CİDDİ DENGE SORUNU OLAN HASTALAR YÜRÜYEREK EVİNE DÖNEBİLİYOR'

Hastalarımıza modern tetkikler uyguluyoruz diyen Özgirgin, “Hastalığın tutulumuna ve yaygınlığına göre rehabilitasyon süresi 6 haftaya kadar uzayabiliyor. Tedavinin oluşturmuş olduğu etki ise hastalar açısından büyük memnuniyet oluşturuyor. İki kişinin koluna girerek ve zorlukla yürüyerek kliniğimize başvuran hastaları, tek başına hiçbir destek olmadan dengesini toparlamış vaziyette, evine yürüyerek gidecek şekilde taburcu ediyoruz” dedi.

'MİGRENİ OLANLAR ÇİKOLATA VE KIRMIZI ŞARAPTAN UZAK DURSUN'

Amacımız Vertigo şikayeti yaşayan hastaların yaşam kalitesini değiştirmeden tedavilerini sürdürmek diyen Prof. Dr. Nuri Özgirgin, “Hastalarımıza koymuş olduğumuz tanılar üzerinden önerilerde bulunuyoruz. Mesela migren gibi baş dönmesi hastalıklarında çikolata ve kırmızı şarap tetikleyici olurken, iç kulak basıncı nedeniyle baş dönmesi yaşayan hastalarımıza tuzdan uzak durması gerektiğini söylüyoruz” diye konuştu.

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