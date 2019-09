Baş dönmesi tedavisinde ilk adım

Vücudun denge sisteminde yaşanan sorunlardan kaynaklı, baş dönmesi olarak açığa çıkan “vertigo” günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Tedavide asıl önemli olan sorunun kaynağının bulunmasıdır. Kafein, sigara, alkol, stres, tuz tüketimi gibi tetikleyici faktörlerin hastanın yaşamından uzak tutulması gerekiyor. Denge egzersizleri, vertigo teşhisi konulan hastalar için etkili bir yöntem.

Medicana International Ankara Hastanesi İşitme, Konuşma ve Denge Ünitesi Uzman Odyolog Nur Baykal, baş dönmesi ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Uzm. Ody. Nur Baykal, “Vücut dengesi iç kulak ve gözlerden gelen pek çok duyunun beyin ve beyincik tarafından toplanması ile gerçekleşir. İç kulakta işitme organları ile yan yana olan ‘labirent’ adı verilen 3 yarım daire kanalı ve 2 adet kese yerçekimi ve dönme duygusunun algılanmasını sağlar. Normalde her iki kulaktan beynimize eşit ve uyumlu sinyaller gelir ancak iç kulak veya başka organlardaki bazı sorunlar bu mesajların sinyallerin gelmesini aksatabilir ve etraftaki her şey hareket ediyormuş gibi hissedebiliriz. İşte bu duruma baş dönmesi ya da tıpta ki adı ile ‘vertigo’ isimi verilir ”dedi.

Normal kişilerde görme alanı içindeki bir cisme bakarken, bakışlarını odaklayarak, görüntüyü sabit bir şekilde göz üzerine düşürebilme yeteneğine sahip olduğunu açıklayan Uzm. Ody. Nur Baykal, “Bu yetenek bozulduğunda kişilerde gözler sabit kalmaz, rastgele göz hareketleri ortaya çıkabilir. Bu göz hareketleri son teknolojik aletler ile çeşitli pozisyonlarda kayıt altına alınarak bu duruma yol açan sorunlar ve sorunların kaynağı tespit edilebilir. Sorunların kulaktan mı yoksa beyinden mi kaynaklandığı ayrıca hangi noktada sorun olduğu “Vestibüler Denge Testleri” ile araştırılabilmektedir” İfadesini kullandı.

Vertigonun nedenlerinin stres, yorgunluk, mevsimsel bağışıklık düşmesi, çeşitli gıdalar ve benzeri nedeniyle kulak kristallerinin yerlerinden oynaması, iç kulaktaki sıvının artış veya hareketi, viral enfeksiyonlar gibi kulaktan kaynaklanabileceği gibi beyin sapı beyincik bölgesindeki çeşitli patolojilerden de kaynaklanabileceğini vurgulayan Baykal, yapılan detaylı testlerle problemin nereden kaynaklandığı ortaya koymak tedavi için ilk adımı oluşturduğunun altını çizdi.

Baş dönmesi yani vertigo tedavisinde asıl önemli unsurun sorunun kaynağının bulunması olduğunu açıklayan Nur Baykal, Kafein, sigara, alkol, stres, tuz tüketimi gibi tetikleyici faktörler uzak durulmasını önerdi ve denge egzersizlerinin vertigo teşhisi konulan hastalar için etkili bir yöntem olduğunu vurguladı.

Vertigo’dan Nasıl Korunabiliriz?

Stresten uzak durun. Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirin: Sağlıklı beslenin ve doğal ve organik ürünler tüketin. Güne yumurtayla başlayın ve sabah kahvaltısında her sabah 1 ya da 2 köy yumurtası yiyin. Günde toplam bir avuç ceviz, badem, fındık ve fıstık yiyin. Günlük süt tüketin. Protein içerikli gıdalar tüketin.

D vitamini takviyesi: Mümkün olduğu kadar güneşlenin. Sağlıklı bir vücut için D vitamini çok önemlidir.

Tuzu azaltın: Tuz iç kulaktaki sıvı artışına neden olup vertigoyu tetikleyebiliyor. Bu nedenle tuzu azaltın.

Bol su için: Vücuttaki su tuz dengesini korumak içim bol bol su için. Ama çay ve kahve gibi içeceklerden uzak durun. Çünkü bu tarz içecekler de iç kulakta sıvı artışına neden olabiliyor.

Spor yapın: Sporun her alanda olduğu gibi vertigoda da önemi büyüktür. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan spora hayatınızda mutlaka yer verin. Ancak ani hareketler barındıran ağır sporlardan uzak durun. Başınızı hızlı sağa sola çevirmeyin. Lunaparklardaki oyuncaklardan uzak durun. Hızlı araba kullanmayın.