'Baş fareci' Larry 10’ncu yılını kutladı!

İngiltere’nin başkenti Londra'nın Westminster semtinde bulunan, Birleşik Krallık Başbakanı ile Hazine Şansölyesi'nin resmi konutlarını ve ofislerini barındıran Downing Street’i fare ve haşarelerden koruyan Kedi Larry, görevdeki 10’ncu yılını kutladı.

1680'lerde adını aldığı Sir George Downing tarafından inşa edilen ve 10 numaralı evinde Başbakan’ın oturduğu Downing Street’i 10 yıldır koruyan Larry’nin kişisel Twitter hesabında yaklaşık 450 bin takipçisi bulunuyor.

Twitter hesabında ‘Kabine ofisinin baş farecisi’ (Chief Mouser to the Cabinet Office) yazan Larry, “14 yaşında bir tekirim, herhangi bir Birleşik Krallık siyasi partisinin liderinden daha uzun bir süredir bu pozisyondayım" ifadeleri yer alıyor.

Bugüne kadar David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson ile çalışan Larry, daha önce Dışişleri Bakanlığı’nın kedisi Palmerston ve 2010-16 yılları arasında Hazine Şansölyesi Osbornes'ın Freya adlı kedisiyle de birlikte çalışmıştı.

Kedi Larry’nin Twitter hesabından atılan twitte, “Downing Caddesi'ne tam 10 yıl önce bugün geldim. O zamandan beri ev arkadaşlarım her şeyi alt üst etmeye niyetliymiş gibi hissettim, ama umarım biraz istikrar sağlamışımdır. İkinci on yılda işe başlama zamanı!” ifadeleri kullanıldı.