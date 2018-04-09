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Yasemin Erbil'den Anıl Tetik'e 'Bas gaza sevgilim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2018 09:25 | Son Güncelleme

Yasmin Erbil’in bir aydır 2012’de katıldığı ‘Survivor’ yarışmasıyla ünlenen Anıl Tetik ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Yasmin Erbil’in bir aydır 2012’de katıldığı ‘Survivor’ yarışmasıyla ünlenen Anıl Tetik ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Yasmin Erbil Survivor'un yakışıklı ismi Anıl Tetik'le

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Yasmin Erbil’in bir aydır 2012’de katıldığı ‘Survivor’ yarışmasıyla ünlenen Anıl Tetik ile aşk yaşadığı iddia edildi.
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Çift önceki gece Bebek Angie’de eğlendi. Kulüpten sabaha doğru çıkıp araçlarına bindiler.
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Yasmin Erbil flaşlar patlayınca kafasını eğip yüzünü sakladı.
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Büyük panik yaşayan Erbil, Anıl Tetik’e “Bas gaza sevgilim” diye seslendi.
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Yasmin Erbil, cesur Instagram paylaşımları nedeniyle sık sık gündem oluyor...

Yasmin Erbil, cesur Instagram paylaşımları nedeniyle sık sık gündem oluyor...
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Yasmin Erbil anıl tetik

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