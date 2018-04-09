Yasemin Erbil'den Anıl Tetik'e 'Bas gaza sevgilim'

Yasmin Erbil’in bir aydır 2012’de katıldığı ‘Survivor’ yarışmasıyla ünlenen Anıl Tetik ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Yasmin Erbil Survivor'un yakışıklı ismi Anıl Tetik'le
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Yasmin Erbil’in bir aydır 2012’de katıldığı ‘Survivor’ yarışmasıyla ünlenen Anıl Tetik ile aşk yaşadığı iddia edildi.
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Çift önceki gece Bebek Angie’de eğlendi. Kulüpten sabaha doğru çıkıp araçlarına bindiler.
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Yasmin Erbil flaşlar patlayınca kafasını eğip yüzünü sakladı.
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Büyük panik yaşayan Erbil, Anıl Tetik’e “Bas gaza sevgilim” diye seslendi.
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Yasmin Erbil, cesur Instagram paylaşımları nedeniyle sık sık gündem oluyor...
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