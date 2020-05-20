‘‘Baş Müfettiş Soruşturmalara Misilleme Amacıyla Kovulmadı”

ABD Dışişleri Bakanlığı baş müfettişinin görevden alınması siyasette tartışmaya yol açmıştı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Baş müfettişin kovulmasını Başkan'a çok daha önce tavsiye etmeliydim" dedi.
Pompeo, ‘‘Dışişleri Bakanlığı baş müfettişi Steve Linick’in kovulması, yürüttüğü soruşturmalara misilleme amaçlı değildi’’ ifadelerini kullandı. Lininck’in kovulması yönündeki tavsiyesinin gerekçelerinin ilgili kişilerle paylaşılacağını belirtti.
Başkan Donald Trump, Cuma günü Dışişleri Bakanlığı Müfettişi Steve Linick’i görevden almıştı. Bu, Trump’ın Nisan ayının ilk günlerinden bu yana görevden aldığı dördüncü müfettiş. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun isteği üzerine Steve Linick'in görevden alındığı belirtilmişti.
Başkan Donald Trump’ın Dışişleri Bakanlığı müfettişini görevden almasına Demokratlar tepkili. Temsilciler Meclisi ve Senato’nun ilgili komisyonlarında yer alan üst düzey Demokrat üyeler, Steve Linick’in görevden alınmasının zamanlamasını eleştirmiş ve konuyla ilgili soruşturma açıldığını bildirmişti.
Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel’la Senatör Bob Menendez tarafından yapılan açıklamada, baş müfettişin Mike Pompeo’yu korumak amacıyla görevden alındığı savunulmuştu.
Amerikan basınında çıkan haberlere göre Linick, Pompeo’nun bakanlık çalışanlarını kişisel işleri için kullandığına yönelik suçlamalarla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, Başkan Donald Trump’ın Dışişleri Bakanlığı baş müfettişini görevden almasının, müfettişin yürüttüğü soruşturmalardan birine misilleme amacı taşıması durumunda bunun hukuka aykırı olabileceğini vurgulamıştı.