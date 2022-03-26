HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Baş parmağınıza sarımsağı sarıp bekleyin... Etkisini anında gösteriyor

Baş parmağınıza sarımsağı sarıp bekleyin... Etkisini anında gösteriyor

26.03.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her mevsim yaşayabileceğimiz öksürük bir kere geldi mi bir daha gitmek bilmiyor. Geçmesi çok zor olan öksürük için ilaç tedavisinin yanı sıra ilaç kadar etkili olan doğal yöntemler de sıklıkla tercih edilmektedir. Bizde bal, ıhlamur gibi besinler öksürüğü kesmesi için kullanırken Koreliler ise sarımsak tedavisi uyguluyor. Doğal antibiyotik olduğu bilinen sarımsak sayesinde öksürükten kurtulabilirsiniz.

Baş parmağınıza sarımsağı sarıp bekleyin... Etkisini anında gösteriyor

Korelilerin tohum tedavisi olarak adlandırdığı akupunktur yöntemi ile sarımsak sayesinde öksürükten kurtulmak mümkün. Akupunkturun özellikle ağrılar üzerindeki olumlu etkisi artık tıp dünyasında da kabul görüyor.

Güney Koreli Profesör Park Jae Woo, akupunktur tekniklerini ve Çin tıbbını örnek alarak bir yöntem geliştirdi: Su Jok Akupunktur...

KORE AKUPUNKTURU

Korece su el, jok ise ayak anlamına geliyor.

Kore akupunkturu olarak bilinen ve uygulayanlar tarafından oldukça faydası görülen Su Jok terapi; bitki tohumlarıyla insan bedenine hizmet eden bir tedavi yöntemi diyebiliriz.

Denemediğiniz her gün için pişman olacaksınız! Ne boğaz ağrısı kalır ne öksürükDenemediğiniz her gün için pişman olacaksınız! Ne boğaz ağrısı kalır ne öksürük

Hepimiz bitki çaylarını ve neye iyi geldiğini araştırır, düzenli aralık içmeye gayret ederiz. İşte bu bitkilerin kendileri ve çayları kadar tohumları da tedavi edici özelliğe sahip.

Sukoj terapide bitki tohumlarını içmek yerine akupunktur noktalarına uygulanıyor. Bir nevi tohum terapi de denilebilir.

KORE AKUPUNTURU: SU JOK (TOHUM TEDAVİSİ)

Terapi sırasında el ve ayakta ağrıyan organı temsil eden bölgeye uygun görülen tohum yapıştırılıyor.

Tohum ortalama 8-24 saat o bölgede muhafaza ediliyor.

iStock-1073668256

Tohum vücutta olduğu süre boyunca yarım saat bir üzerine bastırılması öneriliyor. Bu sayede hem akupresür etkisi oluşturuyor hem de tohumlar vücuttaki toksinleri alarak hastayı rahatlatıyor.

ÖKSÜRÜĞÜN ÇARESİ: SARIMSAĞI BAŞ PARMAĞA SARMAK

Sujok sarımsak yöntemi sıklıkla nezle, grip, öksürük, soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetler için kullanılıyor.

Hayati tehlikesi çok yüksek! Pestisit nedir, pestisitin zararları nelerdir?Hayati tehlikesi çok yüksek! Yemek değil zehir
  • Sujok sarımsak yöntemine göre bir diş sarımsak dikine ortadan ikiye bölünür.
  • Kesilen sarımsak uç kısımları üste bakacak biçimde baş parmağa konur.
  • Sarımsakları sabitlemek için tıbbi amaçlı bantlar kullanılabilirsiniz.
  • Kadınlar için sağ el, erkekler için ise sol el başparmağına uygulamayı yapmak önerilmektedir.
  • Sarılan sarımsaklar elde 8 saat kadar kalır.
  • Her yarım saatte bir 3-5 dakika üzerine bastırılarak ovulur.
  • Kısa sürede öksürüğü kestiği düşünülmektedir. (Ensonhaber)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayati tehlikesi çok yüksek! Yemek değil zehirHayati tehlikesi çok yüksek! Yemek değil zehir
Yasak aşk cinayetinde şok sözler: Evet ilişkimiz varYasak aşk cinayetinde şok sözler: Evet ilişkimiz var
Rusya'dan flaş açıklama: Batılılar topyekün savaş ilan ettiRusya'dan flaş açıklama: Batılılar topyekün savaş ilan etti
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...

Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...

Sosyal medya paylaşımları infiale yol açmıştı! Deniz Furkan Talu tutuklandı

Sosyal medya paylaşımları infiale yol açmıştı! Deniz Furkan Talu tutuklandı

Bomba iddialar! Öpüşme çıldırttı ve...

Bomba iddialar! Öpüşme çıldırttı ve...

Kuzey Kore'ye misilleme!

Kuzey Kore'ye misilleme!

Fiyatlar iki katına çıktı! O ülkede raflar boş kaldı

Fiyatlar iki katına çıktı! O ülkede raflar boş kaldı

5 yıl sonra ilk uçak indi!

5 yıl sonra ilk uçak indi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.