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Baş rahibenin tokatlı yöntemi sosyal medyanın dilinde

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2018 16:49 | Son Güncelleme

Güney Koreli baş rahibenin, ayin sırasında müritlerine şiddet uyguladığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Güney Koreli rahibenin, ayin sırasında müritlerine şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.

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Grace Road Kilisesi'nin baş rahibesi Shin Ok-ju, 29 Temmuz'da, Güney Kore'de Seul yakınlarındaki Incheon Havaalanı'nda tutuklanmıştı. Koreli rahibe, Pasifik Okyanusu'nun güneyinde bulunan Fiji adasında 400 müridini alıkoymakla suçlanmıştı.

İngiliz The Guardian'ın haberine göre, Güney Koreli rahibenin, ayinleri sırasında, müritlerine işkence ettiği görüldü. 400 müridiyle birlikte, 2014 yılında, "Güney Kore'de büyük bir felaket olacak" kehanetini ileri sürerek Fiji adasına giden rahibenin, müritlerine tokat attığı, saçlarını kesip yolduğu görüldü.

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baş rahibe Güney Kore Şeytan Çıkarma Tokat sosyal medya

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