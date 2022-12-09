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Baş Twit'çi Musk müjdeyi verdi! Twitter'a iki yeni özellik geliyor: Kullanıcılar merak etmeye başladı

09.12.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın yeni sahibi olan Elon Musk, Twitter'ın genel merkezine yataklar yerleştirdiğine yönelik haberlerle ABD'de gündem yaratmışken, iki yeni müjde verdi. Ünlü milyarder, Twitter'a gelecek iki yeni özelliği kişisel Twitter hesabı üzerinden açıkladı. Şimdi kullanıcılar, Twitter'ın söz konusu yeni özelliklerinin nasıl olacağını merak ediyor.

Baş Twit'çi Musk müjdeyi verdi! Twitter'a iki yeni özellik geliyor: Kullanıcılar merak etmeye başladı

Twitter'a yeni özellikler eklemeye devam eden Baş Twit'çi Elon Musk, şu sıralar özellikle ABD'de şirketin genel merkezine yataklar yerleştirdiğine yönelik haberlerle gündemde. Musk'ın bazı odaları yatak odasına çevirdiği konuşuluyor. Hatta bu odalardan birine ait olduğu iddia edilen bazı fotoğraflar da yayın kuruluşları tarafından paylaşılıyor.

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YENİ ÖZELLİKLERİN MÜJDESİ VERDİ!

Musk ise görünüşe göre bu haberlerle gündem yaratmışken, Twitter'a yeni özellikler getirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Kişisel Twitter hesabı üzerinden bulunduğu paylaşımlarla da meşhur olan Musk, şimdi hesabı üzerinden iki yeni Twitter özelliğinin müjdesini vermiş durumda.

İŞTE TWITTER'A GELECEK YENİ ÖZELLİKLER

Elon Musk'ın paylaştığı bir tweet'e göre Twitter, gerçek hesap durumunuzu gösterecek bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor. Böylece gölge yasaklı (shadowbanned) olup olmadığınızı, bunun nedenini ve nasıl itiraz edeceğinizi açıkça öğrenebileceksiniz.

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Ünlü milyarderin paylaştığı diğer bir tweet'e göre aynı video izlenme sayılarının görülmesi gibi tweet'lerin de görülme sayıları gösterilecek.

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Musk duyurdu! "1,5 milyar hesap..." Musk duyurdu! "1,5 milyar hesap..."

Musk, birkaç hafta içinde tıpkı videolarda olduğu gibi tweetlerin de kaç kişi tarafından görüldüğünün belirtilebileceğini söyledi.

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