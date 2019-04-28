Başak borsası

Adana’da hasat edilmeye başlanan turfanda patates tarlada kilosu 4 liraya satılırken, tarlada kalan başakları çıkartıp toplayan vatandaşlar, hale kilosu 2 ile 3 liradan satıyor.

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Adana’da turfanda patates hasadına yaklaşık 15 gün önce başlandı. Bereketli Çukurova topraklarında üretim yapan çiftçiler, 60 bin dekar alana ektikleri patatesin hasat zamanının gelmesinin sevincini yaşarken, bir taraftan da hasat edilen patatesleri başakçılara kaptırmamak için büyük mücadele ediyorlar. Yoğun emekle yetiştirilen patatesleri toplamaya başlayan üreticiler, bereketli bir sezon umut ederken, patates bu yıl hem üreticiyi hem de başakçıları mutlu etmeye başladı.

Tarlada kilosu 4 liraya satılan patatesin başağı da para ediyor. Bu nedenle tarla sahibi patatesi toplayana kadar tarla kenarlarında traktörlerle bekleyen başakçılar üreticinin izin vermesiyle tarlaya girip traktörüyle yeniden söküm yapıyor. Traktörün arkasında ise kötenin sürdüğü tarladan çıkan patatesleri işçiler yürüyerek topluyor. Daha önceki yıllarda sadece eve götürmek için toplanan başaklar, artık vatandaşın geçim kaynadığı olmuş durumda. Vatandaş topladığı başakları çuvallayarak hale götürüp kilosunu 2 ya da 3 liradan satıyor. Patatesin kilosunu belirleyen ölçüt ise büyüklüğü, küçük olan patatesler kilosu 2 liradan büyük olan patatesler ise kilosu 3 liradan alınıyor. Traktörle başak toplayan vatandaşlar başakçılığın artık geçim kaynağı olduğunu her ürünün başağını toplayarak hale sattıklarını söyledi.

