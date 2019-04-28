HABER

Başak borsası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 12:51 | Son Güncelleme

Adana’da hasat edilmeye başlanan turfanda patates tarlada kilosu 4 liraya satılırken, tarlada kalan başakları çıkartıp toplayan vatandaşlar, hale kilosu 2 ile 3 liradan satıyor.Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Adana’da turfanda patates hasadına yaklaşık 15 gün önce başlandı.

Adana’da hasat edilmeye başlanan turfanda patates tarlada kilosu 4 liraya satılırken, tarlada kalan başakları çıkartıp toplayan vatandaşlar, hale kilosu 2 ile 3 liradan satıyor.
Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Adana’da turfanda patates hasadına yaklaşık 15 gün önce başlandı. Bereketli Çukurova topraklarında üretim yapan çiftçiler, 60 bin dekar alana ektikleri patatesin hasat zamanının gelmesinin sevincini yaşarken, bir taraftan da hasat edilen patatesleri başakçılara kaptırmamak için büyük mücadele ediyorlar. Yoğun emekle yetiştirilen patatesleri toplamaya başlayan üreticiler, bereketli bir sezon umut ederken, patates bu yıl hem üreticiyi hem de başakçıları mutlu etmeye başladı.
Tarlada kilosu 4 liraya satılan patatesin başağı da para ediyor. Bu nedenle tarla sahibi patatesi toplayana kadar tarla kenarlarında traktörlerle bekleyen başakçılar üreticinin izin vermesiyle tarlaya girip traktörüyle yeniden söküm yapıyor. Traktörün arkasında ise kötenin sürdüğü tarladan çıkan patatesleri işçiler yürüyerek topluyor. Daha önceki yıllarda sadece eve götürmek için toplanan başaklar, artık vatandaşın geçim kaynadığı olmuş durumda. Vatandaş topladığı başakları çuvallayarak hale götürüp kilosunu 2 ya da 3 liradan satıyor. Patatesin kilosunu belirleyen ölçüt ise büyüklüğü, küçük olan patatesler kilosu 2 liradan büyük olan patatesler ise kilosu 3 liradan alınıyor. Traktörle başak toplayan vatandaşlar başakçılığın artık geçim kaynağı olduğunu her ürünün başağını toplayarak hale sattıklarını söyledi.

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Akkuyu NGS, en gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılacakAkkuyu NGS, en gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılacak
104 yıl sonra aynı ruhla Çanakkale’de104 yıl sonra aynı ruhla Çanakkale’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de sinagoga saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de sinagoga saldırı: Ölü ve yaralılar var

İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Ünlü oyuncu nişanlandı! Böyle duyurdu

Ünlü oyuncu nişanlandı! Böyle duyurdu

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Namaz kılarken patronunu öldürdü! Eve gelince ise katliam yaptı

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Küçükçekmece'de rezalet! Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Yeni askerlik sisteminde son durum ne? Sistem ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik fiyatı ne olacak?

Yeni askerlik sisteminde son durum ne?

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs önlemleri! Bariyerler getirildi

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs önlemleri!

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.