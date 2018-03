Başak burcunda oluşacak olan Dolunay burcunuzu nasıl etkileyecek?

KOÇ

Sevgili Koçlar, 2 Mart saat 03:51 Başak burcunda oluşacak Dolunay, çalışma hayatından finansal konulara kadar hiçbir şeyin mükemmel gitmediğini düşünmeye neden olur. Sanki her şey ters gidiyor gibi gelir. Bu biraz da bizim kendimize acımak duygumuz veya her şeyi eleştirmeye dönük tavrımızdır. Böyle bakmayı doğru buluruz. Oysaki bu Dolunayda, daha ılımlı olmak gerekiyor. Çünkü keskin sirke küpüne zarar demişler. Hayat bu, bazen zorluklar, terslikler olabilir. Bu demek değildir ki, böyle gidecek, her şey berbat olacak. Böyle düşünemeyiz.

Sizin bu Dolunayda, önceliklerinizi belirlemeniz gerekiyor. Buna göre bir yol haritanız olmalı. Hem şikayet edip, hem eleştirip, hem kendimizi üzersek, fiziksel ve ruhsal anlamda yorgun düşeriz. Merkür-Balık burcunda ilerliyor ve yakında burcunuza geçiş yapacak. Merak etmeyiniz, bugün yoluna koymakta zorlandığınız işleri daha hızlı şekilde halledeceksiniz.

BOĞA

Sevgili Boğalar, 2 Mart saat 03:51 Başak burcunda oluşacak Dolunay, ister aşk ister uzun soluklu ilişki olsun, bir yanıyla titiz düşüneceğiz, kritik edeceğiz. Diğer taraftan işimize gelmediğinde olanı olduğu haliyle kabul etmeye hazır olacağız. Bu tabii ki bizi yorabilir. Öncelikle biz aşka nasıl bakıyoruz, hayatı nasıl ele alıyoruz, ne gibi kriterleri önemsiyoruz. Bunu bir tespit edelim. Kimse mükemmel olmak zorunda değil, bunu da bilelim. Gerek toplumsal ilişkilerde gerek ideallerimiz söz konusu olduğunda önce kendimize bir ayna tutalım. Bizim de mükemmel olmadığımızı bilerek, gerçekçi düşünelim.