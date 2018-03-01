Başak burcunda oluşacak olan Dolunay burcunuzu nasıl etkileyecek?

KOÇ Sevgili Koçlar, 2 Mart saat 03:51 Başak burcunda oluşacak Dolunay, çalışma hayatından finansal konulara kadar hiçbir şeyin mükemmel gitmediğini düşünmeye neden olur. Sanki her şey ters gidiyor gibi gelir. Bu biraz da bizim kendimize acımak duygumuz veya her şeyi eleştirmeye dönük tavrımızdır. Böyle bakmayı doğru buluruz. Oysaki bu Dolunayda, daha ılımlı olmak gerekiyor. Çünkü keskin sirke küpüne zarar demişler. Hayat bu, bazen zorluklar, terslikler olabilir. Bu demek değildir ki, böyle gidecek, her şey berbat olacak. Böyle düşünemeyiz. Sizin bu Dolunayda, önceliklerinizi belirlemeniz gerekiyor. Buna göre bir yol haritanız olmalı. Hem şikayet edip, hem eleştirip, hem kendimizi üzersek, fiziksel ve ruhsal anlamda yorgun düşeriz. Merkür-Balık burcunda ilerliyor ve yakında burcunuza geçiş yapacak. Merak etmeyiniz, bugün yoluna koymakta zorlandığınız işleri daha hızlı şekilde halledeceksiniz. BOĞA Sevgili Boğalar, 2 Mart saat 03:51 Başak burcunda oluşacak Dolunay, ister aşk ister uzun soluklu ilişki olsun, bir yanıyla titiz düşüneceğiz, kritik edeceğiz. Diğer taraftan işimize gelmediğinde olanı olduğu haliyle kabul etmeye hazır olacağız. Bu tabii ki bizi yorabilir. Öncelikle biz aşka nasıl bakıyoruz, hayatı nasıl ele alıyoruz, ne gibi kriterleri önemsiyoruz. Bunu bir tespit edelim. Kimse mükemmel olmak zorunda değil, bunu da bilelim. Gerek toplumsal ilişkilerde gerek ideallerimiz söz konusu olduğunda önce kendimize bir ayna tutalım. Bizim de mükemmel olmadığımızı bilerek, gerçekçi düşünelim.

Merkür-Balık burcunda ilerlediği için sezgilerimiz son derece yüksek. Birçok meseleyi kendimize göre yorumluyor, hissediyoruz. Ancak gerçekleri göz ardı etmeyelim. Şikayet ettiklerimizin yaratıcısı olmayalım. Bu Dolunayda çıkarlarımızı tabii ki düşüneceğiz. İlişkilerde, ortaklıklarda, dostluklarda, hedef belirlemede akılcı davranacağız. Fakat sürekli bir şeyleri, eleştirmek sonra kendimizle çelişkiye düşmek yanlış olur. Birkaç gün sonra Merkür-Koç burcunda ilerleyecek. Kendinizi çok fazla yormayınız, stresten uzak durunuz. İKİZLER Sevgili İkizler, 2 Mart saat 03:51 Başak burcunda oluşacak Dolunay, aile ilişkilerinde, iş hayatında, finansal konularda sizi zorlayan şartlar nedeniyle gerginsiniz. Size göre hiçbir şey mükemmel değil. Bu yüzden etrafınızdaki insanları eleştirebilirsiniz. Armudun sapı, üzümün çöpü misali, her şeyde bir kusur bulabilirsiniz. Bu durum tabii ki aile içinde huzuru kaçırabilir. Hassasiyet iş hayatında da ön plandadır. Önyargılı düşünce bazen kendinize acıma, işlerinizi verimli şekilde yapamamaya sebep olur. Bütün bunlar Dolunayın etkisidir. Ancak ben size ufak tavsiyelerde bulunarak ılımlı bir gün geçirmenizi sağlayabilirim. Öncelikle şu aşırı titiz düşünmekten uzak duralım.

Kendimizden fedakarlık yapıp, sonra şikayetçi olmayalım. Üstümüze düşeni, yapabildiğimiz kadar yapalım. Başkaları sizin iyi niyetinizi kullanıyorsa, bunu ılımlı şekilde konuşarak halledelim. Evimizin ihtiyaçlarını, zorunlu giderlerimizi gözden geçirelim, analiz yapalım. Güzellikleri hayal edelim, umutsuz düşünmeyelim. Hayalci olmayalım. Özellikle işimiz gücümüzle alakalı gerçekçi bir hedef belirleyelim. Yakın bir zamanda Merkür-koç burcunda ilerleyecek. Arzu ettiğiniz girişimler hızlıca gerçekleşecek. Başkalarını ikna etmeniz kolaylaşacak. YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 2 Mart saat 03:51 Başak burcunda oluşacak Dolunay, eleştirel tarzda iletişime, işlerimizi yoluna koymak için aşırı titiz düşünmeye neden olabilir. Yoğunluk fazladır. Birilerine laf anlatmak zorlaşır. Biz de ufak bir sıkıntıyı dahi kaldıramayız. Aslında olumsuz bir Dolunay değil. Bilakis, sezgileriniz oldukça güçlü. Bu sizi yanlış bir karardan koruyabilir. Fakat meseleleri öylesine kritik edersiniz ki, size göre hiçbir şey mükemmel değildir. Bu bakış açısı yerine, bugün olan bitenleri biraz ılımlı ve biraz da gerçekçi şekilde ele almak gerekiyor. Yetişmeyen evraklar, öncelikli bitirilmesi gereken işler, geciken toplantılar, yinelenen görüşmeler zorlayıcı olsa da, bunları elden geldiğince organize edelim.

Yurtdışıyla ilgili işlerimiz, aşk hayatımızla ilgili konular, çocuklarımız, sağlığımızla ilgili meseleler gündem maddemizde yer alabilir. Bunları derleyip toparlamamız gerekebilir. Bugün gelecek haberler, gelişmeler tekrar düşünülmeyi gerektiriyor. Tam olarak netlik kazanmamış olabilir. Bunu doğal karşılayınız. Dedikodulara dikkat ediniz. Bir şeyler yolunda gitmediğinde veya bir haksızlıkla karşılaştığınızda bunu dünyanın sonu olarak görmeyiniz. Ancak hakkınızı da gözetiniz. ASLAN Sevgili Aslanlar, 2 Mart saat 03:51 Başak burcunda oluşacak Dolunay, alacak-borç konularında hesabımızı iyi yapmanın, bütçemize göre hareket etmenin önemini vurgulayacak. Evin ihtiyaçları, çocukların giderleri, kira-taşınma veya onarımla ilgili harcamalar veya sizin özel gereksinimleriniz nedeniyle bir miktar zorlanabilirsiniz. Aslında bu zorlanma, sizin için bir uyarıdır. Dengeli bir bütçe için, kredi kartlarına yüklenmemek için, yüksek faizli bir borca girmemek için bir ikazdır. Bu Dolunayda hesap kitap biraz şaşabilir. Merkür-Balık burcunda paraya kimi zaman boş vermeye, dikkatsiz davranmaya, bazen de gelirimizi yetersiz görüp üzülmeye neden olur. Eğer bizde bir yanlış varsa, o zaman aklımızı başımıza almalıyız demektir. Çok da fazla kendinizi hırpalamayın. Bazen de öylesine aşırı endişeli olursunuz ki, sanki her an parasız kalacakmışsınız gibi. Bu kadar olumsuz düşünmek yanlış. Ancak tabii ki ayarımızı bileceğiz. Kazancımızı önemseyeceğiz. Birkaç gün sonra, bu Dolunayın yöneticisi Koç burcunda ilerleyecek. Bu sizin bugün yaşadığınız sıkıntılara yeni çözüm yolları bulmanız için destek olacak. Fakat benim tavsiyem bugünlerde lütfen cüzdanınıza sahip çıkınız. Gereksiz şeylere para harcamayınız. Yapılacakları ihmal etmeyiniz ki, bazı şeylerin astarı yüzünden pahalıya gelmesin.

BAŞAK Sevgili Başaklar, 2 Mart saat 03:51 Başak burcunda oluşacak Dolunay, ilişkide bir çok meselenin yeniden ele alınmasını, ilişkimize göre bir kararın verilmesini, bazı meselelerin aile içinde ele alınmasını sağlıyor. Öncelikle bu Dolunayda, beraberlikte açıklık ve dürüstlük önemli. Kimse kimsenin iyi niyetini kullanmamalı, güvenilir olmalıdır. Siz, belki aşkınızdan belki de inanmak istediğiniz için, söylenen sözlere kanabilirsiniz. Daha önce verilen kararlar şimdi tekrar düşünülmeyi gerektirebilir. Tamam oldu dediğiniz bir mesele, yeteri kadar sizi tatmin etmeyebilir. Hayatınıza giren kişinin kim olduğunu, aranızdaki iletişimi, karakter özelliklerini iyice anlayınız. Tabii ki aşk güzel, sevilmek, sevmek güzel. Fakat soru işareti uyandıran noktalar es geçilmemelidir. Bir kısım Başaklar bu Dolunayda armudun sapı üzümün çöpü vari titizlenecekler. Aslında düzgün yürüyen bir ilişkide gereksiz eleştiriler her iki tarafın da üzülmesine yol açar. Kimse mükemmel değildir bunu unutmayalım. Bütün yükü üstümüze alıp sonra sızlanmayalım. Hayalci düşünmeyelim. Ancak vesveseli de olmayalım. Birkaç gün sonra Merkür-Koç burcunda ilerleyecek. Finansal konularda yavaş yavaş hesabı bilmek vaktimiz geliyor. Hızlı ve düşünmeden karar vermeyelim.

TERAZİ Sevgili Teraziler, 2 Mart saat 03:51 Başak burcunda oluşacak Dolunay, mükemmeliyetçilik iyidir hoştur da, insanı bazen öyle yorar ki, dikkat etmek gerekir. Böyle bir günde, mantıklı olmak, tabii ki analiz etmek, ne istediğimizi bilerek duruma bakmak gerekiyor. Bazen de hayatı denetleyemeyiz. Sadece yaptığımız bir yanlışın, hatalı bir gidişin farkına varabilir, bundan sonrasında dikkat etmeye çalışırız. Bugün görüyoruz ki, hiçbir şey bizi tatmin etmiyor. Bu bakışı açısıyla olaylara yaklaşmak ne derece doğru olur ki? Fiziksel ve ruhsal anlamda bizi yorar, zorlar ve hasta edebilir. Lütfen makul ve mantıklı sınırlar içinde yaşamı ele alınız. Yarım kalan bir işin mutlaka bitirilmesi zorunluluğu, finansal bir konunun halledilmesi mecburiyeti, ailenizi ilgilendiren bir meselenin ele alınması ve sağlık kontrolleri, ufak tefek şikayetler olabilir. Bunlar altından kalkamayacağınız dev sorunlar değil. Siz pes ettiğiniz için, belki de fazla endişeli olduğunuz için göremiyorsunuz. Farkındalık yaratan Dolunaylar, aslında kuvvetli bir ışıktır. Her şeyin net görmemizi sağlar. Gerçekçi insanlar bundan haz duyar. Şurada şu var, bunu halledeyim diyerek bakarak. Ancak olumsuz, kendine acımaya açık olanlar kaçışı gösterir. O zaman gelin, bugün hayat bize ne söylüyor bir dinleyelim. Gücümüzü aşan işlere kalkışmayalım. Sağlığımıza dikkat edelim. Bu yönde harcamalar yapabiliriz. Yakında Merkür-Koç burcunda ilerleyecek. Şimdiden ikili ilişkilerde, iletişimin önemli olduğunu bilerek hareket edelim.

AKREP Sevgili Akrepler, 2 Mart saat 03:51 Başak burcunda oluşacak Dolunay, sizi aşkta romantik, hedef belirlemede seçici yapar. Hani bir yanınız yumuşacık ılımlı, diğer taraftan aşırı titiz hiçbir şeyi beğenmez bir hale getirebilir. Bir şeyler aşk uğruna gözden kaçırılmamalı. İdealler belirlenmeli, ona göre yol seçilmelidir. Bu Dolunay sizi destekliyor. Evet biraz önce söylediğim tarafları da var. Ancak ben yine de hem işlerinizi titiz yaparak hem de aşkın tadına vararak günü geçireceğiniz söyleyebilirim. Dolunayın görünümleri, gelen bir haber, gelişme veya meselenin iyi analiz edilmesinde önem taşıyor. Bu bir proje, planlama, daha önce adım atılmış bir iş olabilir. Her yönüyle gözden geçirilmelidir. Söylenen sözler, söyleyen kişiler, şartlar, para gibi hususların gerçekçi bir şekilde incelenmesi iyi olacaktır. Bugün böyledir, yarın başka olabilir. Tabii ki olumsuz düşünmeyiniz. Tedbir evladır diyerek bakınız. Borç vermek, bir dosta destek olmak, sizden beklenen bir yardımı yapmak gerekebilir. Bu sizin gücünüzü aşmamalıdır. Birkaç gün sonra Merkür-Koç burcunda ilerleyecek. İş hayatında hız ve aktivite yükseliyor. Zihin bir hayli işlek olacak. Ancak ani kararlar vermemek gerekiyor. Şimdiden bunu da göz önüne alalım.

YAY Sevgili Yaylar, 2 Mart saat 03:51 Başak burcunda oluşacak Dolunay, bir yanıyla kendimize olduğu gibi başkalarına karşı da dürüst yaklaşmamız gerektiğini vurguluyor. Evet iş dünyası, toplumsal yaşam bazen insanı yoruyor, zorluyor. Mükemmellik anlayışımıza ters düşen, ideallerimize hiç uymayan şartlara isyan ediyoruz. Ancak elden bir şey gelmez sanıyoruz. İşte bu Dolunay bu çelişkili hallerin içinde bocalamaya neden olabilir. Oysaki ne kendimizi ne de başkalarını eleştirmemek, kendimizi de üzmemek lazım. Olumsuzlukların aslında bir bakış açısı kazandırdığını görelim. Dersler çıkarıyoruz. Tecrübe ediniyoruz. Olan durumları hayatın şartlarına göre analiz etmek doğru olacak. Bugünkü Dolunayın bir başka yanı, yaratıcı düşünerek, dış dünyadaki haksızlıklara cevap vermeyi sağlamasıdır. Öyle becerileriniz vardır ki, bunları iş alanında göstererek, ürüne dönüştürerek, kazanç elde edebilirsiniz. Demem o ki, birilerini değiştiremeyiz belki ama çabamızla, başarımızla onlara örnek oluruz. İşte bu dolunayı güce dönüştürmenin işaretidir. Birkaç gün sonra Merkür-koç burcunda ilerleyecek. Size bahsettiğim bu konularda başarı, hız, yenilik için şans sunacaktır.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 2 Mart saat 03:51 Başak burcunda oluşacak Dolunayda dünya görüşünüz, huzur ve güvene verdiğiniz önem, gayretiniz, kendinizi geliştirmeniz iç dünyanızda hassasiyet yaratan sıkıntıları aşmanızı sağlar. Dolunaylar ışıktır, farkındalıktır bazen de gerçekleri görmemiz için uyarıdır. Şimdi dünyaya bakıyoruz. Biz dürüstçe ve disiplinli şekilde çabalıyoruz. Ancak en yakınımızda bulunanlar veya karşılaştığımız insanların halleri derinden etkiliyor bizi. Hani deyim yerindeyse dağları aşıp, küçük bir su birikintisinde boğulmak gibi. Canımızı sıkılıyor, tahammül edemiyoruz. Dünyanın tuhaf bir yer olduğunu düşünerek kendi kendimizi engelliyoruz. Oysaki bu Dolunayda yaratıcı fikirleriniz, mütevazı duruşunuzla başkalarını kolaylıkla etkileyebilirsiniz. Bunca karmaşa içinde bu denli bilgece davranan, mücadele eden kişiye gıptayla bakarlar. Demem o ki, dünya mükemmel bir yer değil belki ama aldığımız her nefes armağan bize. O zaman gelin bugün çalışmalarımızı, araştırmalarımızı, bilgilenmeyi, tecrübelerimizi başkalarına sunalım. Kendimizi böylece çelişki ve hassasiyetten uzak tutmuş oluruz. Merkür birkaç gün sonra Koç burcunda ilerleyecek. Evimizle ilgili işler, ailemizi ilgilendiren konularda zihnimiz bir hayli hızlı çalışacak. Yapılacakları şimdiden ajandamıza not etmekte yarar var.

KOVA Sevgili Kovalar, 2 Mart saat 03:51 Başak burcunda oluşacak Dolunay, başkalarına parasal konularda akıl ve destek verdiğimiz halde, kendi kazancımızı doğru değerlendirmemek yanlış olur. Elimizin açıklığı veya hesap kitap yapmamak bizi bu Dolunayda çelişkide bırakabilir. Birileri iyi niyetimizi kullanabilir. Aslında buna biz de sebep olabiliriz. Bütçemizin dengeli olması gerekir. Bu Dolunayda, paraya sıkıştığımız için hayıflanırız. Bazen başkalarını, çokça da kendimizi eleştirebiliriz. Şöyle bir faturalara baktığımızda harcamaların yüksekliği, sınırı aştığımız gerçeği bizi rahatsız eder. Peki bu dolunayı nasıl güce dönüştürebiliriz. En azından bundan sonra gerekli olanla olmayanı ayırt ederek. Nerede yanlış yaptığımızın farkına vararak. Paramıza sahip çıkarak. Hesabımızı bilerek. Tabii ki her Kova aynı durumda değil. Kimileri, paraya fazla düşkünlüğü, her şeyi inceden inceye hesap etmeyi, sürekli para konusunda endişe etmeyi sürdürerek kendine eza cefa çektirebilir. Bu da yanlış olur. Gereğinden fazla her şey abartıdır. Bundan kaçınalım. İhtiyaçlarımızı elimizden geldiğince uygun bir bütçe çerçevesinde düzenleyelim. Ödemeleri geciktirmeyelim. Tutarlı ve dengeli olalım. Gereksiz borçlar altına girmeyelim. Borcu borçla kapatmaya çalışmayalım. Birkaç gün sonra Merkür-Koç burcunda ilerleyecek. Yeni girişimler için zihnimiz hızlanacak. Çözüm yolu bulmamız kolaylaşacak.