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Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

12.11.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de Mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı. Öte yandan Boz'un dehşet sonrası elinde kılıçla binaya giriş anına ilişkin fotoğraflar da ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, saldırgan elinde kılıçla yaklaşık yarım saat sokaklarda dolaştı.

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

Ataşehir'de Başak Cengiz'in Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Show Haber, Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz’un fotoğrafına ulaştı.

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YARIM SAAT ELİNDE KILIÇLA DOLAŞMIŞ

Öte yandan DHA'nın geçtiği haberde Boz'un dehşet sonrası elinde kılıçla binaya giriş anına ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, saldırgan elinde kılıçla yaklaşık yarım saat sokaklarda dolaştı.

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Saldırgan ifadesinde evinde bulunan çok sayıda bıçak ve kılıç türü kesici aleti internet ve av bayilerinden aldığını, aldığı bıçakların ‘dandik’ olduğunu görünce iyi bıçak alana kadar bir çok kez bıçak aldığını söyledi. Cinayette kullandığı kılıcını ‘Kungfu kılıcı’ olarak adlandıran katil zanlısı Can Göktuğ Boz, internetten satın aldığı kılıcının sağlam olduğunu da vurguladı. Uyuşturucu ve unutkanlık nedeniyle de tedavi gördüğünü, bunların dışında herhangi bir hastalığı olmadığını öne süren Boz, cinayeti canı sıkıldığı için işlediğini de ifadesinde açıkladı. Olay günü spor yaptıktan sonra karamsarlık ve mutsuzluk hissettiğini ve kılıcını çantasına koyarak sokağa çıktığını anlatan katil zanlısı Can Göktuğ Boz, hayatında ilk kez gördüğü adını daha sonra polislerden öğrendiği genç kadına, sayısını bile hatırlamadığı kılıç darbeleriyle saldırdığını söyledi.

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Katil zanlısının evinde bulunan silahlar polis tutanaklarına şöyle aktarıldı: 12 kasatura, 7 döner bıçağı, 3 bıçak, biri cinayet silahı olan samuray kılıcı toplam 4 kılıç, çakı, beyzbol sopası.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti İstanbul Ataşehir
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