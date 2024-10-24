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Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! Cani Can Göktuğ Boz ile ilgili yeni karar

24.10.2024 19:10
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İstanbul'da sokakta yürüyen mimar Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülmüştü. Mahkeme tarafından Boz'a ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Boz'a mahkeme tarafından verilen cezayı onadı.

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! Cani Can Göktuğ Boz ile ilgili yeni karar

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Nisan 2022'de verilen hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

CEZA ONANDI

Buna göre Boz'a, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan takdiri indirim uygulanmadan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması kararlaştırıldı.

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Sanık Boz'a, maktul Cengiz'e yönelik eylemi engellemeye çalışan Kaan Ağaca'ya tehditte bulunduğu gerekçesiyle verilen 4 yıl hapis cezası ile "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan verilen 1 yıl hapis cezası da onandı.

CENGİZ'İN VÜCUDUNDA 12 KESİCİ ALET İZİNE RASTLANDI

Dairenin kararında Boz'un, "samuray kılıcı" olarak tabir edilen silahla eylemini gerçekleştirdiği, maktul Cengiz'in vücudunda 6'sı öldürücü nitelikte 12 kesici delici alet izine rastlandığı belirtildi.

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Sanık Can'ın savunmalarında "canı sıkıldığı ve mutsuz olduğu için kolay olmasını gözetip bayan bir şahsa yönelik eylem icra etmeyi kafasına koyduğu" yönünde ifade verdiği aktarılan kararda, sanığın evinde de çok sayıda kesici delici alet bulunduğuna işaret edildi.

Kararda, olay günü sanık Can'ın evden aldığı samuray kılıcıyla yolda yürüyen Cengiz'e saldırdığı ifade edilerek, maktulün karşı koymasına rağmen Can'ın eylemini sürdürdüğü, bu sırada kendisini engellemeye çalışan Ağaca'yı da "Yaklaşma, sana da saplarım!" diyerek tehdit ettiği belirtildi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Başak Cengiz Can Göktuğ Boz
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