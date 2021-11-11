Başak Cengiz'in arkadaşından yürekleri dağlayan paylaşım

Mimar Başak Cengiz, 9 Kasım'da akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'taki oturduğu siteye yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

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Hasan Azad Ok, Cengiz'in evlilik teklifi aldığı günden bir gün sonraki fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Canım arkadaşım. Evlenme teklifi aldığın sonraki gündü. Kabullenemiyorum böyle bir ölümü. Hiç bir şey yokken tanımadığın biri tarafından öldürülmek. Çok çok zoruma gidiyor. Kafayı yedirtiyor insana. Bu ölüm senin gibi neşeli bir insana hiç yakışmadı. Allah rahmet eylesin."



