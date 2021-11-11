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Başak Cengiz'in arkadaşından yürekleri dağlayan paylaşım

11.11.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçlı saldırıda vahşice öldürülen Başak Cengiz'in arkadaşının paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Cengiz'in evlilik teklifi aldıktan bir gün sonraki fotoğrafını koyan arkadaşı, "Çok çok zoruma gidiyor. Kafayı yedirtiyor insana. Bu ölüm senin gibi neşeli bir insana hiç yakışmadı." ifadelerini kullandı.

Başak Cengiz'in arkadaşından yürekleri dağlayan paylaşım

Mimar Başak Cengiz, 9 Kasım'da akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'taki oturduğu siteye yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

YÜREK DAĞLAYAN PAYLAŞIM

Hasan Azad Ok, Cengiz'in evlilik teklifi aldığı günden bir gün sonraki fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Canım arkadaşım. Evlenme teklifi aldığın sonraki gündü. Kabullenemiyorum böyle bir ölümü. Hiç bir şey yokken tanımadığın biri tarafından öldürülmek. Çok çok zoruma gidiyor. Kafayı yedirtiyor insana. Bu ölüm senin gibi neşeli bir insana hiç yakışmadı. Allah rahmet eylesin."

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Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anına ait görüntülerBaşak Cengiz'in kılıçla öldürülme anına ait görüntüler


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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti İstanbul
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