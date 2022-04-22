Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz ne ceza aldı? Başak Cengiz olayı nedir? Can Göktuğ Boz kimdir?

Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz ne ceza aldı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gerçekleşen olay ile ilgili basında yer alan haberler sonrası, Başak Cengiz olayı nedir? Can Göktuğ Boz kimdir? Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz ne ceza aldı? sorularını yanıtı merak konusu oldu. Son dakika gelişmesi dahil konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

BAŞAK CENGİZ OLAYI NEDİR?

Başak Cengiz mimardı. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz tarafından katledildi.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya maktul Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları katılırken sanık Can Göktuğ Boz SEGBİS sistemiyle katıldı.

Duruşma başladıktan kısa bir süre sonra ise mahkeme başkanı Adli Tıp Üst Kurulu'ndan beklenen raporun geldiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, cezai ehliyeti tam olduğu belirtilen Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

CAN GÖKTUĞ BOZ KİMDİR?

Can Göktuğ Boz, 27 yaşındadır.

Can Göktuğ Boz, özel bir üniversitede mühendislik okuyordu. Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olan Boz'un daha önce 5 sene psikolojik tedavi, 17 gün uyuşturucu tedavisi gördüğü açıklanmıştı.

BAŞAK CENGİZ'İ ÖLDÜREN CAN GÖKTUĞ BOZ NE CEZA ALDI?

Mahkeme heyeti, cezai ehliyeti tam olduğu açıklanan Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

