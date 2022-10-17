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Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz şikayetçi oldu: Aleyhimde yorum yapıyorlar

17.10.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de geçen yıl Başak Cengiz’i samuray kılıcı ile vahşice katleden Can Göktuğ Boz, aleyhinde yapılan sosyal medya paylaşımlarından şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Boz’un "hakaret" suçundan yaptığı şikayetlere takipsizlik kararı verdi.

Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz şikayetçi oldu: Aleyhimde yorum yapıyorlar

Ataşehir’de 9 Kasım 2021 tarihinde yolda yürüdüğü esnada samuray kılıcıyla öldürülen 28 yaşındaki Mimar Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz (27), "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’una muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, 5 yıl hapis ve bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Boz, "Aleyhimde yorum yapıyorlar" diyerek sosyal medyada hakkında yapılan paylaşım ve altına yazılan yorumlardan ve birçok kullanıcıdan şikayetçi oldu.

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SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI

Şikayetler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında soruşturma başlattı.

Hakaret suçunun oluşabilmesi için hakaret edilen muhatabın belirli ya da en azından belirlenebilir olması gerektiğini belirten savcılık, Can Göktuğ Boz’un "hakaret" suçundan yaptığı şikayetlere takipsizlik kararı verdi.

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Şikayete konu yorumların Can Göktuğ Boz’a, paylaşımı yapan kişilere veya paylaşım altında bulunan çok sayıda ve farklı yorum yapmış olan diğer yorumculara yönelik olup olmadığının belirlenemediğini belirten savcılık, doğrudan Boz’un hedef aldığına dair yeterli delil elde edilemediğini ifade etti.

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Öte yandan hakaret içerikli olduğu iddia edilen yorum ve paylaşımların genel ifadeler içerip, Boz’u kastettiğine yönelik de delil bulunmadığı ifade edildi.

(İHA)

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cinayet Başak Cengiz Can Göktuğ Boz
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