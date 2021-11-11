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Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anına ait görüntüler

11.11.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'in (28), kaldırımda yürüdüğü sırada kendisini takip eden Can Göktuğ B. (27) tarafından kılıçla saldırılarak öldürülmesine ait anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Mimar Cengiz'in, 9 Kasım'da akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'taki oturduğu siteye yürüdüğü sırada Can Göktuğ B.'nin kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

KAHREDEN GÖRÜNTÜLER

Saldırının ardından evinde gözaltına alınan Can Göktuğ B., "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklanırken, saldırı anına ilişkin anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şüpheli Can Göktuğ B.'nin kaldırımda yürüyen Başak Cengiz'e arkadan yaklaşarak, kılıçla saldırması yer alıyor.

Kayıtlarda, kılıç darbeleriyle yere düşen Cengiz'in kendisini korumaya çalıştığı, Can Göktuğ B.'nin de saldırısını sürdürdüğü görülüyor.

Saldırgan bir süre sonra suç aletiyle yolun karşısına geçerek hızla olay yerinden uzaklaşırken yoldan geçen vatandaşların da Başak Cengiz'in yanına koştuğu anlar kameralarca kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Ataşehir
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