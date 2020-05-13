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Başak Demirtaş eşinin sağlığından endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 07:55 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevlerindeki görüş yasağı aileleri tedirgin ediyor.

Cezaevindeki HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında ceezaevlerinde görüş yasağı uygulanıyor. Tutuklu ve hükümlülere, yakınlarıyla görüntülü konuşma imkânı sağlanacağı bildirilmişti. Ancak henüz bu konuda bir ilerleme yok.

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kasım 2016’dan beri tutuklu. Eşini görebilmek için yaklaşık dört yıldır her hafta Diyarbakır’dan Edirne’ye giden Başak Demirtaş, kaygılarını dile getirirken DW Haber aracılığıyla Adalet Bakanı’na seslendi.

Röportajı izlemek için videoya tıklayın.

Emine Algan
© Deutsche Welle Türkçe

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