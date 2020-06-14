Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada cinsiyetçi, hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında gözaltı kararı verildi

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada yapılan cinsiyetçi hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül saldırıyı 'lanetlediğini' söyledi, HDP Kadın Meclisi de Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi saldırının "AKP'nin kadın düşmanı politikalarından kaynaklandığını' ifade etti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşımla ilgili yapılan açıklamada "Bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhine yapılan twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştu. Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir" dendi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır" dedi.

https://twitter.com/abdulhamitgul/status/1272088989206482944?s=20 AKP Grup Başkanı, Ankara milletvekili Naci Bostancı da "Siyasi eleştiriye evet fakat ahlaksızlığa hayır. B. Demirtaş hakkında utanç verici paylaşımlar yapan kişi muhakkak hukuka hesap verecektir" mesajı paylaştı. https://twitter.com/nacibostanci/status/1272078567963103233?s=20 Twitter'da @vedatmuti7 adlı daha sonra askıya alınan hesaptan yapılan cinsiyetçi, hakaret içerikli paylaşım üzerine sosyal medyada Başak Demirtaş'a destek için #BaşakDemirtaşSeninleyiz etiketi kullanıldı. HDP Kadın Meclisi: Saldırı AKP'nin kadın düşmanı politikalarından kaynaklanıyor HDP Kadın Meclisi de yazılı açıklamasında "AKP-MHP iktidarının algı operasyonları sonucu, kendi yarattıkları troller aracılığıyla kadınlara cinsiyetçi saldırılar devam ediyor" dedi ve Başak Demirtaş'a yönelik saldırının da "AKP iktidarının yürüttüğü kadın düşmanı politikalardan kaynaklandığını" söyledi. https://twitter.com/HDPkadin/status/1272087074104053760?s=20 Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sevgili Başak Demirtaş'a yönelik gerçekleştirilen saldırıdaki zihniyeti tanıyoruz. Bu zihniyet ve dil, yozlaşmış, çürümüş çete dilidir. Biz kadınlar biliyoruz ki; mevcut iktidar, kadınların tüm kazanımlarını yürüttüğü politikalarla hedef haline getirdi. Dolayısıyla; bu saldırı aslında Başak Demirtaş şahsında tüm kadın mücadelesinedir. Bizler biliyoruz ki politik öznelere saldırı, ülkenin temel politikası haline getirildi.

"Bu saldırılar daha önce kadın mücadelesi yürüten kadınlar başta olmak üzere Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel, Gültan Kışanak gibi kadın siyasetçilere de yapıldı. Saldırı ayrıca; yaşanan süreçten ve partimizin kadın mücadelesinden de bağımsız değildir. Geçen hafta başlattığımız Kadın Mücadelesi Her Yerde kampanyası sürecine denk gelmesi tesadüf değildir. İktidar;hazmedemediği mücadelemize işte bu yöntemlerle saldırı gerçekleştiriyor. Tam da bu noktada Kadın Mücadelesi Her Yerde diyerek tüm kadınları; cinsiyetçi,ataerkil, faşist, kadın düşmanı politikalarına karşı birlikte olmaya çağırıyoruz. "Bir kez daha söylüyoruz; biz kadınları yaşatacak olan dayanışmamız ve birlikte mücadelemizdir. Bizim gündemimiz troller değil, daha fazla mücadele, daha fazla direniş, daha fazla dayanışmadır. Saldırganlar başta olmak üzere iktidar şunu bilsin ki; Başak Demirtaş yalnız değildir. Onun yanında güçlü bir kadın örgütlülüğü var. Kadın iradesine yönelik saldırılara karşı mücadelemizi daha fazla yükselteceğiz."