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Başak Demirtaş: Selahattin Demirtaş çok öfkeli ve üzgün

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2019 14:05 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, "Selahattin ile dün görüştük. Bütün olanlardan dolayı çok öfkeli ve üzgündü" dedi.

Başak Demirtaş: Selahattin Demirtaş çok öfkeli ve üzgün

Bir süredir Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu.

"Selahattin ile dün görüştük. Bütün olanlardan dolayı çok öfkeli ve üzgündü. Her şeye rağmen dışarıya umut ve moral yüklü selamlarını gönderdi" diyen Demirtaş, şöyle devam etti:

"Binlerce ailenin kilometrelerce uzaklıktaki cezaevlerinde olan yakınlarını ziyaret edecek imkanı yok. Yıllardır çocuklarını göremeyen yaşlı anne babalar var. Bu yol eziyetinin son bulması için siyasetçilerin ve tüm kamuoyunun duyarlı olmasını bekliyoruz."

ADADA

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Selahattin Demirtaş başak demirtaş HDP

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