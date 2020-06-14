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Başak Demirtaş’a yönelik cinsiyetçi paylaşıma gözaltı kararı

14.06.2020 14:10 | Son Güncelleme

HPD’nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşine yönelik cinsiyetçi paylaşımda bulunan kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adalet Bakanı Gül paylaşımı kınadı.Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik sosyal medyada cinsiyetçi paylaşım yaptığı gerekçesiyle bir kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül paylaşımı kınadı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum” ifadesini kullandı. Gül, “Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır” dedi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. “Bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhine yapılan twitter paylaşıma dair yer alan haberlere ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştur” denilen açıklamada, “Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir” ifadesi kullanıldı.

HDP’den tepki

HDP Kadın Meclisi tarafından yapılan açıklamada ise Başak Demirtaş’ı hedef paylaşım kınandı. “Başak Demirtaş yalnız değildir, yanında güçlü bir kadın örgütlülüğü var” denilen açıklamada, bu saldırının aslında Başak Demirtaş şahsında tüm kadın mücadelesini hedef aldığı vurgulandı.

Ne olmuştu?

Twitter’da “Vedat Muti7” isimli kullanıcı tarafından Başak Demirtaş’ın fotoğrafı ile birlikte cinsiyetçi bir paylaşım yayınlanmıştı. Sosyal medyada tepkiyle karşılanan bu paylaşımın şikayet edilmesi üzerine hesabın askıya alındığı belirtildi. Twitter’da “BaşakDemirtaşSeninleyiz” etiketi ile HDP’nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşine destek mesajları paylaşıldı.

DW/JD,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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