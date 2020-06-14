Başak Demirtaş’a yönelik cinsiyetçi paylaşıma gözaltı kararı

Adalet Bakanı Gül paylaşımı kınadı.Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik sosyal medyada cinsiyetçi paylaşım yaptığı gerekçesiyle bir kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül paylaşımı kınadı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum” ifadesini kullandı. Gül, “Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır” dedi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. “Bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhine yapılan twitter paylaşıma dair yer alan haberlere ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştur” denilen açıklamada, “Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir” ifadesi kullanıldı.