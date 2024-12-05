Başak Dizer yeni saçlarıyla gündem oldu! Görenler tanıyamadı o ünlü isme benzetildi...

Hem başarılı oyunculuğu hem de kazancıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ şu sıralar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. 2016 yılında nikah masasına oturduğu Başak Dizer'le mutlu bir evliliği olan çift 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.

Yakın zamanda ünlü çiftin Londra'ya yerleşmeye hazırlandığı konuşuluyordu. Başak Dizer iddialarla ilgili açıklama yaparak “Kıvanç’ın üç ay sürecek aşçılık kursu için Londra’dayız. Kurs bitince döneceğiz" demişti.

Ünlü çift yatırımlarıyla da sık sık gündeme gelirken bu sefer Başak Dizer'in imaj değişikliği konuşuldu.

SAÇLARINI KESTİRDİ SERENAY'A BENZETİLDİ!

Sık sık davetlerde boy gösteren ünlü isim Ayça Ayşin Turan ile ünlü bir kozmetik markasının davetinde kameralar karşısına geçti. Dizer, hem yüzündeki değişimle hem de saçıyla dikkatleri üzerine çekti.

Başak Dizer'in bu değişien tarzına ise birçok yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar tanımakta zorlanırken bazıları da Elçin Sangu ve Serenay Sarıkaya'ya benzetti.