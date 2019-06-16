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Başak Dizer'in babası, Bursa'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 15:42 | Son Güncelleme

OYUNCU Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi stil danışmanı Başak Dizer'in kanserden yaşamını yitiren babası Ali Cengiz Dizer, Bursa'daki Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - OYUNCU Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi stil danışmanı Başak Dizer'in kanserden yaşamını yitiren babası Ali Cengiz Dizer, Bursa'daki Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Stil danışmanı Başak Dizer'in uzun süredir kanser tedavisi gören babası Ali Cengiz Dizer, dün hayatını kaybetti. Ali Cengiz Dizer için Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Başak Dizer ve oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yanı sıra Dizer ailesi ile yakınları katıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un, ayakta durmakta güçlük çeken eşi Başak Dizer'in cenaze töreni boyunca yanından ayrılmadığı görüldü. Ali Cengiz Dizer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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