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Başak Sayan: Kendinizi Allah mı sanıyorsunuz?

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2018 14:24 | Son Güncelleme

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ve İntizar'ın görüntüsünü sızdırmasına tepki gösteren Başak Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden gelen tepkilere ayetle cevap verdi

Başak Sayan: Kendinizi Allah mı sanıyorsunuz?

Anne olduktan sonra sosyal medya hesabını çok daha yoğun bir şekilde kullanmaya başlayan Başak Sayan, bir yandan da gündeme dair paylaşımlarda bulunuyor.

Gündemi yakından takip eden Başak Sayan, Sinem Gedik ve İntizar'ın görüntüsünü dava dosyasına koyan ve görüntüleri sızdırdığı söylenen Mustafa Ceceli'ye ağır sözler söylemişti. Başak Sayan'ın bu sözlerine bazı takipçileri, Lut kavmini örnek göstererek oyuncunun olayı meşrulaştırma çabası içerisinde bulunduğunu iddia ederek tepki göstermişti.

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AYETLERLE AÇIKLAMA YAPTI

Başak Sayan gelen tepkiler üzerine, Lut Kavmi ile alakalı ayetlerle konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İşte Başak Sayan'ın takipçilerine verdiği cevap;

"Günaydın. Tatilin ikinci haftasındayız. Keyfimiz yerinde. Bu ara sosyal medyayı daha az kullandığımdan yorumlara cevap veremedim.Bir önceki postumda anlatmaya çalıştığım şeyi ne kadar yanlış anlamış insan var diye hayret ettim. Bana eşcinsellik üzerinden yazıp sizin çocuklarınız öyle ne olursa ne yaparsınız diye sormuşsunuz. Birincisi bunu yazanlar sanırım anne olsalar bile anne olmanın gerçek anlamını, sevginin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Elbette hiç bir anne bu durumu istemez. Ama eğer bebeği öyle dünyaya geldiyse kabullenmekten başka çaresi yoktur. Bir anne evladı katil de olsa sevmeye ve kabullenmeye devam eder, eşcinsel de olsa. Çünkü sevgi koşula bağlı değildir. Koşula bağlı olan sevgi değildir. Toplum olarak sevgiyi o kadar koşula bağlamışız ki sevgiyi bildiğimizi sanıyoruz. Çocuklarını koşulla seven anne babalar aslında gerçekten sevmiyor demektir.

'LUT KAVMİNİN ÖZELLİĞİ HOMOSEKSÜELLİK DEĞİLDİ'

İkincisi bir insanın bu dünyadaki sınavının ne olduğunu bilmeden onun hayatındaki durumları nasıl yargılayabiliriz? Tüm belalar da, hayırlar da Yaradan'dandır. Ancak herkes işine geldiği gibi kullanıyor inancını. İkiyüzlülük orada da devam ediyor. Üçüncüsü bana sürekli Lut kavminden bahsedip durmuşsunuz. Lut kavminin tipik özelliği sanıldığı gibi homoseksüellik değildir. Homoseksüellik insanlığın her devrinde mevcuttu. Lut kavminin tipik özelliği Lut ve arkadaşlarına 2 şeyi yasaklamalarıdır. 1) Elalemin işiyle uğraşmak 2) Aşırı dürüst ve temiz olmak... Hicr suresi 70. Ayet Lut kavminin koyduğu birinci yasağı, A'raf 82 ve Neml 56. Ayetlerse ikinci yasağı ifade eder. Bunu burada uzun uzun açıklamak zor.

Yeni roman öncesi tam da bu konuları araştırdığım için konu hakkında epey bilgiliyim. Bana örnek verdiğiniz ayeti hatırlamanızda yarar var! "Seni elalemin işleriyle uğraşmaktan men etmemiş miydik?" Herşey de olduğu gibi dinini bile ona söylenenlerden ibaret sanan, okumayan, araştırmayan, soru sormayan bir toplum yozdur. Umarım beni ve desteklediğim insanları yargılarken yukarıda yazdığım ( bilmeden bana örnek gösterdiğiniz ) Hicr 70. Ayeti hatırlarsınız. Başkalarının işlerinden size ne? Onları yargılamak size mi düştü? Kendinizi Allah mı sanıyorsunuz? Ki o bile yarattıklarını yargılamazken...


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Anahtar Kelimeler:
başak sayan sinem gedik İntizar

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