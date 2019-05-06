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Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 10:22 | Son Güncelleme

Adana’da patates hasadından sonra başak toplamak için traktörleriyle tarlaya gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.Adana’da yaklaşık 3 hafta önce turfanda patatesin hasadı başladı.

Adana’da patates hasadından sonra başak toplamak için traktörleriyle tarlaya gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.
Adana’da yaklaşık 3 hafta önce turfanda patatesin hasadı başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda hasadın başlamasıyla birlikte başak toplamak isteyenler tarla etrafını sarmaya başladı.
Başak toplamak isteyenler tarlalara traktör ile akın edince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren sökümü yapılacak olan tarlanın etrafını saran traktörle vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Tarla sahibi, ürününü tarladan almadan başak toplanmasına izin vermeyince vatandaşlar uzun süre yolda beklemek zorunda kaldı. Traktörlerle bekleyen başakçılar sabah saat 06.00’da geldiklerini söyleyerek, "Burada bekliyoruz. Tarla sahibinin patatesini toplamasını bekliyoruz. O topladıktan sonra biz gireceğiz. Traktörümüzle tarlayı tekrar sürüp başak çıkartıp toplayacağız. Bu topladığımız başağı kilosu büyüklüğüne göre 2 ila 3 lira arasında hale satıyoruz" dedi.
Tarla sahibi patatesini topladıktan sonra uzun süre bekleyen başakçılar tarlaya giriş yaptı.

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Başak toplamaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
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