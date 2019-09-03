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Başakşahir, 15 futbolcuyu renklerine bağladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 03.09.2019 11:24 | Son Güncelleme

Geride kalan sezonlarda genel hatlarıyla kadrosunu koruyarak yola devam eden Başakşehir, 2019-2020 sezonunda ise adeta sil baştan bir takım kurdu. Turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde tam 15 oyuncuyu renklerine bağladı.

Başakşahir, 15 futbolcuyu renklerine bağladı

Türkiye'de 1. Transfer Tescil Dönemi, dün gece yarısı itibariyle sona erdi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezonlara göre ise değişik bir transfer politikası izledi.

Geçmiş dönemlerde genelde kadro yapısını koruyarak ve birkaç takviye ile yola devam eden İstanbul ekibi, 2019-2020 sezonunda ise adeta sil baştan bir takım kurdu. 15 yeni ismi bünyesine kazandıran turuncu-lacivertli takım, Mossoro, Adebayor, Emre Belözoğlu gibi önemli futbolcularıyla da yollarını ayırdı.

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KADRO GENÇLEŞTİ

2018-2019 sezonunda 30.4 yaş ortalaması ile Süper Lig'in en yaşlı takımı olan turuncu-lacivertliler, yeni sezon öncesi ise 30 yaş ve üzeri futbolcularla yollarını ayırdı. Transferde de daha genç oyunculara öncelik veren Başakşehir, bununla birlikte yaş ortalamasını da 28.7'ye düşürdü.

2019-2020 sezonu öncesi transfer edilen oyuncuların yaş ortalaması 25.4 olurken, Mossoro, Adebayor, Mevlüt Erdinç, Emre Belözoğlu gibi giden oyuncuların yaş ortalaması ise 32.7.

M.Başakşehir'de gelen oyuncular ve oynadıkları son takımlar ile giden oyuncular ve anlaşmaya vardıkları yeni takımları şöyle:

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GELENLER

Crivelli (Caen)
Vieira (CD Lugo)
Aziz Eraltay (PSV Eindhoven)
Gulbrandsen (Salzburg)
Furkan Soyalp (Bursaspor)
Muhammet Demir (Sivasspor)
Mehmet Topal (Fenerbahçe)
Doğanay Kılıç (Göztepe)
Azubuike (Pyramids)
Ponck (Desportivo Aves)
Skrtel (Atalanta)
Muhammed Şengezer (Bursaspor)
Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor)
Danijel Aleksic (Al Ahli)
Berkay Özcan (Hamburg)

GİDENLER

Kudryashov (Sochi)
Serdar Taşçı
Alparslan Erdem (Karagümrük)
Emre Belzöoğlu (Fenerbahçe)
Bajic (Konyaspor)
Adebayor (Kayserispor)
Chedjou (Amines)
Mossoro (Göztepe)
Napoleoni (Göztepe)
Mevlüt Erdinç (Fenerbahçe)

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