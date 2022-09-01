SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Başakşehir Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Başakşehir Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Alanyaspor maçı hangi kanalda?

01.09.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ev sahibi takım, 7 puanla ligde 6. sırada, konuk ekip ise 5 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, Başakşehir Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Başakşehir Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Başakşehir ile Alanyaspor, Süper Toto Süper Lig 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç öncesi çok sayıda vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. Peki; SBaşakşehir Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Alanyaspor maçı hangi kanalda? Karşılaşmaya ilişkin detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Alanyspor maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

BAŞAKŞEHİR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Alanyspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ALİ4

BAŞAKŞEHİR ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan 1988 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi.

Ali Şansalan, 18 Mart Çanakkale Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünü bitirmiştir.

Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk hakemlik deneyimini 2017 yılında yaşadı. 2017 yılının ocak ayında oynanan Karabükspor - Akhisarspor maçıyla 4. hakem olarak ilk kez bir Süper Lig maçında görev aldı.

Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk orta hakem deneyimini ise 2017 Haziran ayında Akhisarspor - Karabükspor maçıyla yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mevlüt Erdinç futbola veda ettiMevlüt Erdinç futbola veda etti
Trabzonspor'da ihanet tartışması! Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'den flaş çıkış...Trabzonspor'da ihanet tartışması! Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'den flaş çıkış...
F.Bahçe'de yaşanan olay kriz çıkardı! Doğruysa...F.Bahçe'de yaşanan olay kriz çıkardı! Doğruysa...
Anahtar Kelimeler:
Hakem Ali Şansalan Alanyaspor Başakşehir ali şansalan hangi takımlı Süper Lig başakşehir stadı spor toto maçı spor tot süper li spor to hakemlik maçın başakşehi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti

Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti

Arda Güler çılgınlığı! 29 milyon euro...

Arda Güler çılgınlığı! 29 milyon euro...

Transfer resmen bitti! İmza için Türkiye'de...

Transfer resmen bitti! İmza için Türkiye'de...

"Senin benimle derdin var!" Canlı yayında büyük tartışma!

"Senin benimle derdin var!" Canlı yayında büyük tartışma!

Süper Lig'e yıldız yağacak! Galatasaray...

Süper Lig'e yıldız yağacak! Galatasaray...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Hollanda'da ayinler azaldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Hollanda'da ayinler azaldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.