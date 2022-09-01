Başakşehir Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Başakşehir ile Alanyaspor, Süper Toto Süper Lig 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç öncesi çok sayıda vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. Peki; SBaşakşehir Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Alanyaspor maçı hangi kanalda? Karşılaşmaya ilişkin detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Alanyspor maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

BAŞAKŞEHİR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Alanyspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

BAŞAKŞEHİR ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan 1988 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi.

Ali Şansalan, 18 Mart Çanakkale Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünü bitirmiştir.

Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk hakemlik deneyimini 2017 yılında yaşadı. 2017 yılının ocak ayında oynanan Karabükspor - Akhisarspor maçıyla 4. hakem olarak ilk kez bir Süper Lig maçında görev aldı.

Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk orta hakem deneyimini ise 2017 Haziran ayında Akhisarspor - Karabükspor maçıyla yaşadı.



