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Başakşehir, Avrupa'da şov yaptı! Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Hearts deplasmaında fark yaptı...

08.09.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk hafta maçında Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımına konuk oldu. Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün oynayan turuncu - lacivertliler, müsabakadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı ve grup etabına 3 puanla başlayarak liderlik koltuğuna oturdu.

Başakşehir, Avrupa'da şov yaptı! Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Hearts deplasmaında fark yaptı...

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Hearts ile Başakşehir, İskoçya'da karşı karşıya geldi.

Tynecastle Park'ta oynanan müsabaka, Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 67. dakikada Ndayishimiye, 75. dakikada Okaka ve 82. dakikada Berkay Özcan kaydetti.

Turuncu - lacivertliler bu sonucun ardından grup etabına 3 puanla başladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Hearts ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.

Başakşehir, grubun ikinci haftasında Fiorentina'yı konuk edecek. Hearts ise RFS deplasmanına gidecek.

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Başakşehir Emre Belözoğlu konferans ligi
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