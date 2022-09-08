Başakşehir, Avrupa'da şov yaptı! Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Hearts deplasmaında fark yaptı...

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Hearts ile Başakşehir, İskoçya'da karşı karşıya geldi.

Tynecastle Park'ta oynanan müsabaka, Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 67. dakikada Ndayishimiye, 75. dakikada Okaka ve 82. dakikada Berkay Özcan kaydetti.

Turuncu - lacivertliler bu sonucun ardından grup etabına 3 puanla başladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Hearts ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.

Başakşehir, grubun ikinci haftasında Fiorentina'yı konuk edecek. Hearts ise RFS deplasmanına gidecek.

