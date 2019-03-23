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Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: İstanbul'un bir merkezi olsaydı Başakşehir olurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 21:18 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı ve AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu “Gençlerle Buluşma” etkinliğine katıldı.

İSTANBUL, (DHA)- BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı ve AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu “Gençlerle Buluşma” etkinliğine katıldı. Kartoğlu, “Napolyon 'Dünya'nın bir merkezi olsaydı, orası İstanbul olurdu' demiş. İstanbul'un bir merkezi olsaydı orası Başakşehir olurdu" dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde gerçekleştirilen “Gençlerle Buluşma" etkinliğinde bir çok genç ile buluştu. Gazeteci Hakan Çelik'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen buluşmada birçok konuya değinen Kartoğlu, gençlerin sorularını da yanıtladı.

“AMACIMIZ GENÇLERİN İSTEDİĞİ ORTAMLARI SUNUP, ONLARI BULUŞTURMAK"
“Burası Türkiye'deki en büyük Millet Kıraathanesi. Burada olan tasarım ve uğraşıda bizim de fikren katkımız vardır. Burası İstanbul'un en genç Belediye Başkanı'nın gençlerle birebir işi. Amacımız bu ve benzeri mekânlar ile onların istediği ortamları sunup, gençlerimizi buluşturmak" ifadelerini kullandı.

“EN FAZLA METRO AĞI OLAN İLÇE OLACAĞIZ”
“Napolyon 'Dünya'nın bir merkezi olsaydı, orası İstanbul olurdu' demiş. Bende İstanbul'un bir merkezi olsaydı orası Başakşehir olurdu diyorum. Niye? Gerçekten İstanbul'un merkezi Başakşehir. Yani orta bölge. Ulaşım olarak da kesişen noktadayız. Yeni yatırımlar ile birlikte en fazla metro ağı olan ilçe olacağız" şeklinde konuştu.

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