Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu öğrencilerle buluştu

“Başakşehir’i Seviyorum Çünkü. Söyleyecek Sözüm Var” söyleşilerine devam eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, liseli gençlere bir sokak hayvanını sahiplenerek okullarında bakmalarını tavsiye etti.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir’i seviyorum çünkü. Söyleyecek Sözüm var” söyleşilerine devam etti. Başakşehir Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen programa, Başkan Kartoğlu’nun yanı sıra, Okul Müdürü Bilcan Yıldız, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde geliştirilen Robot Rıfkı’nın dansıyla Başkan Kartoğlu’na eşlik ettiği program, öğrencilerden büyük ilgi gördü.

“Başarılı olmak bir tercihtir”

Konuşmasına sınır güvenliğimizi sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görevli Mehmetçiğe selam göndererek başlayan Başkan Kartoğlu, “Başarılı olmak bir tercihtir. Bunun için de çalışmak, zamanı doğru ve verimli kullanmak lazım. Kendinizi okurken geliştirmelisiniz. Örneğin geleceğin önemli dillerinden biri olacak Çinceyi şimdiden öğrenebilirsiniz” diye konuştu.