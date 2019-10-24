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Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu öğrencilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 19:08 | Son Güncelleme

“Başakşehir’i Seviyorum Çünkü.

“Başakşehir’i Seviyorum Çünkü. Söyleyecek Sözüm Var” söyleşilerine devam eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, liseli gençlere bir sokak hayvanını sahiplenerek okullarında bakmalarını tavsiye etti.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir’i seviyorum çünkü. Söyleyecek Sözüm var” söyleşilerine devam etti. Başakşehir Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen programa, Başkan Kartoğlu’nun yanı sıra, Okul Müdürü Bilcan Yıldız, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde geliştirilen Robot Rıfkı’nın dansıyla Başkan Kartoğlu’na eşlik ettiği program, öğrencilerden büyük ilgi gördü.

“Başarılı olmak bir tercihtir”
Konuşmasına sınır güvenliğimizi sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görevli Mehmetçiğe selam göndererek başlayan Başkan Kartoğlu, “Başarılı olmak bir tercihtir. Bunun için de çalışmak, zamanı doğru ve verimli kullanmak lazım. Kendinizi okurken geliştirmelisiniz. Örneğin geleceğin önemli dillerinden biri olacak Çinceyi şimdiden öğrenebilirsiniz” diye konuştu.

“YouTube Center geliyor”
Gençlere sosyal medya ve YouTube’la ilgili yaklaşımlarını soran Başkan Kartoğlu, Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde bir Youtube Center kurulacağı müjdesini vererek şunları kaydetti:
“YouTuber olmak isteyenler oraya müracaat edebilir. Çok yakın bir zamanda faaliyete geçirmeyi planladığımız merkezde, YouTuber olmak isteyen gençlere her türlü desteği sağlayacağız.”

“Bir sokak hayvanı sahiplenebilirsiniz”
Bir öğrencinin sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalara ilişkini sorusunu cevaplayan Başkan Kartoğlu, “Sokaktaki sevimli dostlarımıza dair projelerimiz çok. Besleme noktalarından sağlığa kadar elimizden geleni yapıyoruz. Aslında sizler de bir sokak hayvanını sahiplenerek bu çalışmalarımıza katkı sunabilirsiniz. Kulübesini, malzemesini hatta sahipleneceğiniz can dostunuzu biz sağlayalım, sizler de ona okulunuzda bakın” ifadelerini kullandı.
Başkan Kartoğlu’nun teklifi öğrencilerden büyük alkış topladı. Başkan Kartoğlu, program sonunda Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi’nin teknoloji takımı ArmaTech’in laboratuvarı ile kültür-sanat atölyelerini de ziyaret etti.

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