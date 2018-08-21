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Başakşehir Belediye Başkanı vatandaşla bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 12:56 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediye Başkanı vatandaşla bayramlaştı

İSTANBUL, (DHA)

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