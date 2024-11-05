Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun Ferrarili görüntüleri tepki çekti: Adamı gaza getiriyor

Seçim sürecinde birçok sosyal medya fenomenlerinden yararlanan siyasetçilerin seçimden sonrada PR çalışmaları devam ediyor. Birçok belediye başkanı tanınmış isimleri yanları alarak video çektiriyor ve bunun karşılığında bir para ödüyor.

TOGG FERRARİ KARŞILAŞTIRMASI

Bu akıma son olarak AK Partili Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu katıldı. Araba videolarıyla tanınan Mr.Fast ile kameralar karşısına geçen Kartoğlu TOGG ile Ferrari'yi kıyasladı. Trafiğe kapalı alanda yarış yapan ikilinin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kartoğlu'nun daha sonra Ferrari'ye binerek hız yapması ise dikkat çekti.

"FENAYMIŞ GERÇEKTEN"

Gazı kökleyen Kartoğlu Ferrari'nin hızından etkilendi ve arabayı kullanırken, "Fenaymış gerçekten, çok iyi vallahi, adamı fena gaza getiriyor, bunun sesi var ya..." ifadelerini kullandı.

"ÜLKE GÜNDEMİ ALEV ALMIŞ..."

Görüntüler sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Kimi kullanıcı, "Ülkenin gündemi alev almış, Filistin yangın yeri, belediye başkanının Pr gündemine bak" derken bazı kullanıcılar da, "Başkanım Başakşehir yollarında Ferrari kullanamıyoruz her yer çukur dolu fen işleri müdürünüz konu ile ilgilenirse sevinirim" dediği görüldü.

Sosyal medyadaki bazı tepkiler şu şekilde;