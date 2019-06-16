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Başakşehir Belediyesinden Babalar Günü’ne özel etkinlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 15:45 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi, “’Babalar Günü’ne özel bir etkinlik düzenledi.

Başakşehir Belediyesi, “’Babalar Günü’ne özel bir etkinlik düzenledi. Erkinlikte, babalar ve çocukları doyasıya eğlendi.
Başakşehir Belediyesi, Babalar Günü’ne özel etkinlik düzenledi. Başakşehir Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen “Babalar Günü” etkinliğinde babalar ve çocukları unutulmaz bir gün yaşadı. Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve arkasında “Hayatımızın en baba adamlarının Babalar Günü kutlu olsun” yazan stantların önünde fotoğraf çektiren babalar ve çocuklarının sevinci görülmeye değerdi. Gün boyu devam eden etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Başakşehir Belediyesine ve Başkan Yasin Kartoğlu’na teşekkür etti.

Başakşehir Belediyesinden Babalar Günü’ne özel etkinlik

Başakşehir Belediyesinden Babalar Günü’ne özel etkinlik

Başakşehir Belediyesinden Babalar Günü’ne özel etkinlik

Başakşehir Belediyesinden Babalar Günü’ne özel etkinlik

Başakşehir Belediyesinden Babalar Günü’ne özel etkinlik

Başakşehir Belediyesinden Babalar Günü’ne özel etkinlik

Başakşehir Belediyesinden Babalar Günü’ne özel etkinlik

Başakşehir Belediyesinden Babalar Günü’ne özel etkinlik

Başakşehir Belediyesinden Babalar Günü’ne özel etkinlik

Başakşehir Belediyesinden Babalar Günü’ne özel etkinlik

Başakşehir Belediyesinden Babalar Günü’ne özel etkinlik

Başakşehir Belediyesinden Babalar Günü’ne özel etkinlik

Başakşehir Belediyesinden Babalar Günü’ne özel etkinlik
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