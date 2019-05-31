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Başakşehir Belediyesi'nden mesire alanında 3 bin kişiye iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 09:45 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, Şamlar Ormanı Mesire alanında Başakşehirli vatandaşlara iftar yemeği verdi.

Başakşehir Belediyesi'nden mesire alanında 3 bin kişiye iftar

İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR Belediyesi, Şamlar Ormanı Mesire alanında Başakşehirli vatandaşlara iftar yemeği verdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da, mesire alanına gelen 3 bin vatandaşla birlikte iftarını açtı.

Başakşehir Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Şamlar Ormanı Mesire alanında düzenlediği iftar programıyla Başakşehirli aileleri buluşturdu. 3 bin kişinin katıldığı iftar programında, Şamlar Ormanı’nın temiz havasında aileler çocuklarıyla birlikte yeşillikler içerisinde oruçlarını açtı. Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

“DOĞAYLA İÇ İÇE GÜZEL BİR ORTAMDAYIZ”

İftar programına ailesiyle birlikte katılan Ercan Gerin, “Ramazan’ın son günlerine yaklaştık ben yeşil ortamları çok severim yeşilliğin ortasında çok güzel bir iftar programı oldu” dedi. Doğada yaptıkları iftardan memnun olduklarını dile getiren Mustafa Alparslan Özdoğru DA “Doğayla iç içe çok güzel bir ortamdayız. Oksijen ve yeşilliği bol olan bu ortamı bize sağlayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“RAMAZANI BAŞAKŞEHİRDE GÜZEL YAŞADIK”

Başakşehir’de, 7’den 70’e her kesime hitap eden programlarla Ramazan ayını güzel geçirdiklerini belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Ramazan bu sene Başakşehir’de çok güzeldi. Özellikle, çocuklarımızla birlikte olan programlarda çocuklarımızın sevdiği bir ortam oluşturarak, yaşlılarımızla birlikte güzel vakit geçirdiğimiz bir ramazan yaşadık. Burada 3 bin vatandaşımıza bir iftar programımız oldu. Mevcut bulunduğumuz yer Şamlar Ormanı, İstanbulun nezih yerlerinden bir tanesi” dedi.

(FOTOĞRAF)

Başakşehir Belediyesi'nden mesire alanında 3 bin kişiye iftarBaşakşehir Belediyesi'nden mesire alanında 3 bin kişiye iftarBaşakşehir Belediyesi'nden mesire alanında 3 bin kişiye iftar

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