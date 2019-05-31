Başakşehir Belediyesi'nden mesire alanında 3 bin kişiye iftar

İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR Belediyesi, Şamlar Ormanı Mesire alanında Başakşehirli vatandaşlara iftar yemeği verdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da, mesire alanına gelen 3 bin vatandaşla birlikte iftarını açtı.

Başakşehir Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Şamlar Ormanı Mesire alanında düzenlediği iftar programıyla Başakşehirli aileleri buluşturdu. 3 bin kişinin katıldığı iftar programında, Şamlar Ormanı’nın temiz havasında aileler çocuklarıyla birlikte yeşillikler içerisinde oruçlarını açtı. Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

“DOĞAYLA İÇ İÇE GÜZEL BİR ORTAMDAYIZ”

İftar programına ailesiyle birlikte katılan Ercan Gerin, “Ramazan’ın son günlerine yaklaştık ben yeşil ortamları çok severim yeşilliğin ortasında çok güzel bir iftar programı oldu” dedi. Doğada yaptıkları iftardan memnun olduklarını dile getiren Mustafa Alparslan Özdoğru DA “Doğayla iç içe çok güzel bir ortamdayız. Oksijen ve yeşilliği bol olan bu ortamı bize sağlayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.