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Başakşehir Belediyesi’ne “Akıllı Şehir Uygulamaları” ödülü

02.11.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Belediyesi, hayata geçirdiği “Atık Nakit” uygulaması ile bu yıl sekizincisi düzenlenen Altın Karınca Ödülleri’nde akıllı şehir uygulamaları ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan Başkan Yasin Kartoğlu, “Sloganımız ‘sıfır atık güzel gelecek’ti. Artık her yerde sesimizi duyurmaya başladık” dedi.
Bu yıl 8’inci düzenlenen Altın Karınca Ödülleri sahiplerini buldu.

Yönetişim ve katılımcılık, kentsel planlama ve altyapı, iklim değişikliği ve çevre yönetimi, kentsel tasarım ve mimari, kültür ve sanat, sosyal hizmetler, yerel kalkınma, ulaşım ve hareketlilik, akıllı şehir uygulamaları, afet yönetiminin de yer aldığı 10 kategoride belediyeler projelerini sundu. Yüzlerce seçkin projenin katıldığı ve yaşam kalitesi yüksek şehirlerin ödüllendirildiği törende Başakşehir Belediyesi de ödüle layık görüldü.

“SIFIR ATIK GÜZEL GELECEK”

Sürdürülebilir şehir yaşamına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen Altın Karınca’da ödüle layık görülmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, “Akıllı şehir uygulamaları kategorisinde ‘Atık Nakit’ uygulamasıyla ödülümüzü aldık. Sloganımız ‘sıfır atık güzel gelecek’ti. Artık her yerde sesimizi duyurmaya başladık. Bu sesin ödüllendirilmesi çok güzel ve anlamlı. Tüm dünya bu sesi duyacak. Her projemizde yaptığımız gibi, yine el ele verdik, birlikte başardık. Zira bu ödül, ete kemiğe büründürdüğümüz sıfır atık projemizi ve geri dönüşüm alanındaki çalışmalarımızı da taçlandırdı” şeklinde konuştu.

“HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞACAĞIZ”

Daha güzel ve daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle çalışmayı sürdüreceklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Başakşehir Belediyesi olarak hedefimiz, sıfır atığı ve geri dönüşümü teknik bir proje olmaktan çıkarmak ve bir yaşam kültürüne dönüştürmek. Bu hedefimiz doğrultusunda her zaman çalışmaya, üretmeye ve sıfır atık bilinciyle dönüştürülebilir atıkları ekonomimize geri kazandırmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

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