Başakşehir Breidablik maçı için geri sayım sürüyor. Temsilcimiz Başakşehir bu hafta UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında İzlanda ekibi Breidablik'i ağırlayacak. Oynanan ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanan temsilcimiz, sahasında fişi çekmek istiyor. Peki Başakşehir Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu Başakşehir Breidablik maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

BAŞAKŞEHİR - BREIDABLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Breidablik maçı 11 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.45'te başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - BREIDABLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL RAKİPLER KİM?

Temsilcimiz Medipol Başakşehir perşembe akşamı Breidablik'i elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

