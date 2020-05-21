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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 08:34 | Son Güncelleme

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin bugün hizmete açılıyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin bugün saat 13.00'te törenle hizmete açılacağını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hastanenin tüm etaplarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin online katılacağı törenle hizmete gireceğini belirtti.

Hastaneden görüntülerin yer aldığı videoyu da paylaşan Bakan Koca, "Bu şehir hastanemiz, adeta bir hastaneler şehri. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

(AA)


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