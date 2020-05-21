HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hakkında neler biliniyor?

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hakkında neler biliniyor?

21.05.2020 02:23 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin de video konferans yöntemiyle katılacağı tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak. Hastaneye, Japonya'yı da temsil etmesi için sakura ağacının adı eklendi. Hastane hakkında bilinenleri derledik.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hakkında neler biliniyor?

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin de video konferans yöntemiyle katılacağı tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak. Hastaneye, Japonya'yı da temsil etmesi için sakura ağacının adı eklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu hastanemizin adını Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Çam bizi temsil etsin dedik. Sakura da Japonya'yı" demişti.

Hastanenin ilk etabı 20 Nisan'da açılmıştı.

Bugün ise geri kalanı hizmete girecek.

Hastaneyi inşa eden Rönesans Holding'in sitesinde yer alan bilgilere göre yapımına 2016'da başlanan hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan Türkiye'nin en büyük üçüncü sağlık yatırım projesi.

1 milyon metrekarelik alanı olan hastanede 2 bin 354 yatak, 456 yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Şehir Hastanesi'nin içinde şu bölümler yer alacak:

  • Genel Hastane
  • Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi
  • Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi
  • Çocuk Hastanesi
  • Kadın Hastanesi
  • Onkoloji Hastanesi
  • Psikiyatri Hastanesi
  • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

başakşehir

Günde 500 hasta ameliyat olabilecek

Anadolu Ajansı'na göre 90 ameliyathaneli hastanede günde 35 bin hastaya ayakta tedavi uygulanabilecek, 500 hastaya da özellikli ameliyat yapılabilecek.

Hastanenin koronavirüs salgınıyla mücadele için izole edilerek açılan ilk kısmında da akıllı solunum cihazları kullanılıyordu.

Rönesans Holding'e göre depreme karşı 2 bin 40 sismik izolatör kullanılan hastane, dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası oldu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TEM ile bağlantısı olan hastanenin metro istasyonun inşası sürüyor.

Metro inşaatını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi

Hastanenin tamamlanma tarihi yaklaşmasına rağmen metronun bitmemiş olması sosyal medyada protesto edilince 20 Nisan'da konuyla ilgili bir açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, inşaatın eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından durdurulduğunu belirtmişti.

Açıklamada inşaatın yüzde 6'sının bitmiş olduğu, inşaatın tamamlanması için ise ciddi bir kaynağa ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti:

"İBB olarak devletimize bir çözüm önerimiz var: İller Bankası'ndan İBB'ye sağlanacak 100 milyon Euro ile metroyu 2020 yılı bitmeden hastaneye kadar ulaştırmak mümkün. Bu çözüm önerimizin dikkate alınması hastane ulaşımını çok rahatlatacaktır."

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımını üstlenmesine karar vermişti.

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler
Eski kız arkadaşına pusu kurup pompalı tüfekle vurduEski kız arkadaşına pusu kurup pompalı tüfekle vurdu
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti

Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti

İşte iç hat ve dış hat seferlerinin başladığı tarih

İşte iç hat ve dış hat seferlerinin başladığı tarih

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı

İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı

‘Altın 12 ay içinde 2 bin doları test edebilir’

‘Altın 12 ay içinde 2 bin doları test edebilir’

Bakan Koca duyurdu! Seyahatte HES kodu dönemi

Bakan Koca duyurdu! Seyahatte HES kodu dönemi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi hayırlı olsun!

Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi hayırlı olsun!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

19 Mayıs kutlama mesajları!

19 Mayıs kutlama mesajları!

Kars-Kağızman'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kars-Kağızman'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Diğer Haberler
Sarı uyarı verildi! Ankara Valiliği'nden kritik açıklama

Ankara Valiliği'nden kritik açıklama

Vuruldu, pencereden atladı, bacağı kırıldı, kaçırıldı! Beyoğlu'da akılalmaz olay

Vuruldu, pencereden atladı, bacağı kırıldı, kaçırıldı!

Benzin istasyonunda kanlı cinayet! 17 yaşındaki genç kız olay yerinde can verdi

17 yaşındaki genç kızı benzin istasyonunda öldürdüler

Eski sevgili vahşeti! Kız arkadaşına pusu kurup pompalı tüfekle vurdu

Eski kız arkadaşına pusu kurup pompalı tüfekle vurdu

Bipolar hastası kadın yengesi ve oğlunun boğazını kesti

Yengesi ve oğlunun boğazını kesti

Afyonkarahisar’da korkutan yangın! Yıldırım isabet eden binanın çatısı alev alev yandı

Yıldırım isabet eden binanın çatısı alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.