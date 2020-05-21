Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hakkında neler biliniyor?

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin de video konferans yöntemiyle katılacağı tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak. Hastaneye, Japonya'yı da temsil etmesi için sakura ağacının adı eklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu hastanemizin adını Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Çam bizi temsil etsin dedik. Sakura da Japonya'yı" demişti.

Hastanenin ilk etabı 20 Nisan'da açılmıştı.

Bugün ise geri kalanı hizmete girecek.

Hastaneyi inşa eden Rönesans Holding'in sitesinde yer alan bilgilere göre yapımına 2016'da başlanan hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan Türkiye'nin en büyük üçüncü sağlık yatırım projesi.

1 milyon metrekarelik alanı olan hastanede 2 bin 354 yatak, 456 yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Şehir Hastanesi'nin içinde şu bölümler yer alacak:

Genel Hastane

Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi

Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi

Çocuk Hastanesi

Kadın Hastanesi

Onkoloji Hastanesi

Psikiyatri Hastanesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Günde 500 hasta ameliyat olabilecek

Anadolu Ajansı'na göre 90 ameliyathaneli hastanede günde 35 bin hastaya ayakta tedavi uygulanabilecek, 500 hastaya da özellikli ameliyat yapılabilecek.