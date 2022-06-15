Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin otoparkında öldü! Cesedir bir hafta sonra bulundu

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin otoparkına yaklaşık 1 hafta önce otoparka giren aracın içerisinden kokular yükseldiği fark edildi.
Görevlileri, araca doğru yaklaşarak kontrol edince bir erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, otopark içerisinde şerit çekerek önlem alırken, olay yeri ekibi ise aracın arka koltuğunda bulunan ceset üzerinde ve araç içerisinde incelemelerde bulundu.
Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otomobilde bulunan cesette daha önceden stent takılı olduğu öğrenilirken, yaşanan olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu ise yapılacak çalışmaların ardından ortaya çıkacak. (İHA)
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