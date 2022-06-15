Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin otoparkında öldü! Cesedir bir hafta sonra bulundu

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin otoparkına yaklaşık 1 hafta önce otoparka giren aracın içerisinden kokular yükseldiği fark edildi.

ARACIN ARKA KOLTUĞUNDA BULUNDU

Görevlileri, araca doğru yaklaşarak kontrol edince bir erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, otopark içerisinde şerit çekerek önlem alırken, olay yeri ekibi ise aracın arka koltuğunda bulunan ceset üzerinde ve araç içerisinde incelemelerde bulundu.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otomobilde bulunan cesette daha önceden stent takılı olduğu öğrenilirken, yaşanan olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu ise yapılacak çalışmaların ardından ortaya çıkacak. (İHA)

