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  4. Başakşehir'de 3 İETT otobüsü kazaya karıştı: 2 farklı kazada yaralılar var

Başakşehir'de 3 İETT otobüsü kazaya karıştı: 2 farklı kazada yaralılar var

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
28.01.2025 11:38
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Başakşehir'de peş peşe meydana gelen iki ayrı trafik kazası, bölgede panik yarattı. Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde yaşanan kazalarda, bir beton mikseri aracı ve üç İETT otobüsü çarpıştı. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayda ekipler yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Başakşehir'de 3 İETT otobüsü kazaya karıştı: 2 farklı kazada yaralılar var

Başakşehir Şahintepe Mahallesi’nde art arda yaşanan iki ayrı trafik kazası, bölgeyi hareketlendirdi. Bir beton mikseri aracı ve İETT otobüslerinin karıştığı kazalarda çok sayıda yaralı hastaneye kaldırılırken, caddede trafik aksadı, İşte detaylar...

MİKSER ARACI İLE İETT OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI

Başakşehir Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde, 34 TP 7430 plakalı İETT otobüsü ile 34 NA 5713 plakalı beton mikseri aracı çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale, bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapıldı.

EKİPLER MÜDAHALE EDERKEN İKİNCİ KAZA MEYDANA GELDİ

Ekiplerin ilk kazaya müdahale ettiği sırada, aynı cadde üzerinde 34 TP 7929 plakalı başka bir İETT otobüsü, önünde ilerleyen 34 LD 0360 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Her iki kazada da yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

TRAFİK AKSADI, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kazalar nedeniyle Eski İstanbul Caddesi trafiğe kapatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir İETT kaza
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