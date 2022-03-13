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  4. Başakşehir'de akaryakıt soygunu! Depoyu fulleyip ödeme yapmadan kaçtı

Başakşehir'de akaryakıt soygunu! Depoyu fulleyip ödeme yapmadan kaçtı

13.03.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de kopyalanmış ikiz plaka ile akaryakıt istasyonuna giren sürücü, bin 300 liralık yakıt aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçtı. Aynı şekilde farklı istasyonlardan yakıt alıp kaçtığı belirlenen şüpheli, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Başakşehir'de akaryakıt soygunu! Depoyu fulleyip ödeme yapmadan kaçtı

Akılalmaz olay, 10 Mart günü saat 03.15 sıralarında Kayaşehir'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Başka araca ait plakayı kopyaladığı belirlenen otomobil sürücüsü, yakıt almak için istasyona girdi. İstasyon personelinden depoyu doldurmasını isteyen şüpheli, bin 300 liralık dizel yakıt aldı.

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Personelin pompayı depo kapağından çıkarmasının hemen ardından şüpheli, hızla gaza basarak istasyondan kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, aynı kişinin şuana kadar 3 istasyondan yakıt alıp kaçtığı öğrenildi.

DHA

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Başakşehir
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