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  4. Başakşehir'de dehşet dolu anlar! 4 kişi fırtınada uçan çatıdan koşarak kurtuldu

Başakşehir'de dehşet dolu anlar! 4 kişi fırtınada uçan çatıdan koşarak kurtuldu

30.11.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’de lodos nedeniyle bir binanın çatısı hemen yan tarafında bulunan saniye sitesine uçtu. Sanayi sitesinde bulunan 4 kişi çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan dehşet dolu anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul’da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı neredeyse durma noktasına getirdi.

O ANLAR KAMERADA

Başakşehir’de bulunan bir binanın çatısı da şiddetli esen rüzgara dayanamayarak yerinden koptu ve hemen yan tarafında bulunan bir sanayi sitesinin içerisine düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken 4 kişi ve bir araç kopan çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan bu dehşet dolu anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

KOŞARAK KURTULDULAR

Görüntülerde çatı şiddetli rüzgara dayanamayarak yerinden kopuyor ve havalanarak sanayi sitesinin bahçesine düşüyor. Bu anda çatının geldiğini gören 4 kişi ise koşarak son anda kopan parçaların altında kalmaktan kurtuluyor. Başka bir açı da ise çatının kendisine doğru geldiğini gören bir araç sürücüsü geri geri gelerek son anda çatının aracının üzerine düşmesini engelliyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
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