HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Başakşehir'de direksiyon başında fenalaşan servis sürücüsü kaza yaptı

Başakşehir'de direksiyon başında fenalaşan servis sürücüsü kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2020 11:49 | Son Güncelleme

Başakşehir'de servis minibüsü sürücüsü fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs park halindeki kamyonet ve üç otomobile çarparak durabildi. Kazada 4 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza dün saat 17.15 sıralarında Başakşehir'de meydana geldi.

DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI

Okul servis minibüsü sürücüsü Sadi Gül, henüz bilinmeyen nedenle seyir halindeyken fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Servis minibüsü park halinde bulunan biri kamyonet 4 araca çarparak durabildi.

4 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kaza sırasında sürücü ve 4 ortaokul öğrencisi hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden geçen diğer sürücüler yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

Kazayı gören bir kadın, "Şoförün eli ayağı titriyordu, su getirdim. Aracın içinde 4 tane öğrenci vardı" dedi. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!
Rüya alemi gibi! İşte kış turizminin cazibe merkeziRüya alemi gibi! İşte kış turizminin cazibe merkezi
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
servis öğrenci Başakşehir Kaza

En Çok Okunan Haberler

TSK'dan Esad rejimine ağır darbe

TSK'dan Esad rejimine ağır darbe

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

'Görüntüleri ailene göndeririz' diyerek tehdit ettiler!

'Görüntüleri ailene göndeririz' diyerek tehdit ettiler!

3 milyar fotoğraf internete düşecekti

3 milyar fotoğraf internete düşecekti

Hadise aşka geldi! 'Seni istiyorum'

Hadise aşka geldi! 'Seni istiyorum'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Polise şoke eden sözler: Seninle çok pis uğraşacağım

Polise şoke eden sözler: Seninle çok pis uğraşacağım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Medeniyetler Geçidi olarak anılıyor! İshak Paşa Sarayı'nda kış güzelliği

Medeniyetler Geçidi olarak anılıyor! Gören hayran kalıyor

Çıldır Gölü misafirlerine rüya gibi bir tatil yaşatıyor!

Rüya alemi gibi! İşte kış turizminin cazibe merkezi

60 saniyede 200 bin dolar kazanıyor! Bakın bunu nasıl yapıyor

60 saniyede 200 bin dolar kazanıyor! Bakın bunu nasıl yapıyor

Kafasını taşla ezerek öldürdü, dehşet anlarını anlattı: 'Beni öldürme’ diye yalvardı

Dehşet anlarını anlattı: 'Beni öldürme’ diye yalvardı

Sevgilisinden ayrıldı, üst geçitte intihara kalkıştı

Sevgilisinden ayrıldı, üst geçitte intihara kalkıştı

Lise öğrencisi kendisini ranzaya asarak intihar etti

Acı haber! Lise öğrencisi kendini ranzaya astı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.