Başakşehir'de direksiyon başında fenalaşan servis sürücüsü kaza yaptı

Kaza dün saat 17.15 sıralarında Başakşehir'de meydana geldi.

DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI

Okul servis minibüsü sürücüsü Sadi Gül, henüz bilinmeyen nedenle seyir halindeyken fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Servis minibüsü park halinde bulunan biri kamyonet 4 araca çarparak durabildi.

4 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kaza sırasında sürücü ve 4 ortaokul öğrencisi hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden geçen diğer sürücüler yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

Kazayı gören bir kadın, "Şoförün eli ayağı titriyordu, su getirdim. Aracın içinde 4 tane öğrenci vardı" dedi. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

(DHA)

