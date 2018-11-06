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Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 19:04 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir'de cumhuriyet savcısının aracına kurşun isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken ilk değerlendirmeler araca 'yorgun mermi' isabet ettiği yönünde.

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Anahtar Kelimeler:
başkaşehir Cumhuriyet Savcısı

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