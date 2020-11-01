HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başakşehir’de feci kaza! Fren yerine gaz bastı, markete daldı

Başakşehir’de feci kaza! Fren yerine gaz bastı, markete daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 10:02 | Son Güncelleme

Başakşehir’de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil kontrolden çıkarak markete girdi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Başakşehir’de feci kaza! Fren yerine gaz bastı, markete daldı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki marketten alışveriş yapan sürücü, tekrar araca binerek yola çıkmak istedi.

Bu sırada kimliği öğrenilemeyen sürücü fren yerine gaza basınca, otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki markete daldı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, market çalışanları büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, markette maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

O ANLAR KAMERADA

Sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobilin markete daldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin bir anda geri geri gitmeye başladığı ve markete daldığı anlar görülüyor.

1

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi
Korkunç olay! Sokak köpeğini severken neredeyse gözünden oluyorduKorkunç olay! Sokak köpeğini severken neredeyse gözünden oluyordu
YDS sınav sonuç tarihleri belli olduYDS sınav sonuç tarihleri belli oldu
En Çok Okunan Haberler
Ünlü sunucudan kötü haber! Yoğun bakımda
Ünlü sunucudan kötü haber! Yoğun bakımda
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Depremden 33 saat sonra mucize kurtuluş
Depremden 33 saat sonra mucize kurtuluş
Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'ndan çarpıcı sözler
Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'ndan çarpıcı sözler
30 saat sonra enkazdan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi
30 saat sonra enkazdan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi
İzmir depremi hakkında skandal paylaşımlarla ilgili yeni gelişme
İzmir depremi hakkında skandal paylaşımlarla ilgili yeni gelişme
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Diğer Haberler
Antalya'da korkunç olay! Sokak köpeğini severken neredeyse gözünden oluyordu
Korkunç olay! Sokak köpeğini severken neredeyse gözünden oluyordu
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (1 Kasım İstanbul'da hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Bursa'da pitbull dehşeti! 53 tavuğu parçaladılar
İnanamadılar! Dehşete düşüren görüntü
Bayrampaşa'da korkutan yangın
Bayrampaşa'da korkutan yangın
Sakarya’da eğlence mekanı önünde silahlı saldırı
Eğlence mekanı önünde silahlı saldırı
Enkazdan sağ olarak çıkarılan 62 yaşındaki Emine teyzenin torunundan acı haber
62 yaşındaki Emine teyzenin torunundan acı haber
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.